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2023 telefon taksitleri ne kadar oldu? Cep telefonu alımlarında taksitlendirme kaç ay? 12 bin TL altında ve üzerinde olan telefonlar hangileri?

BDDK tarafından cep telefonu alımlarına ilişkin son dakika açıklama geldi. Buna göre, cep telefonu alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi değişti. Peki, 2023 telefon taksitleri ne kadar oldu? Cep telefonu alımlarında taksitlendirme kaç ay? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 08:02 Güncelleme 16 Ekim 2023, 08:02
2023 telefon taksitleri ne kadar oldu? Cep telefonu alımlarında taksitlendirme kaç ay? 12 bin TL altında ve üzerinde olan telefonlar hangileri?

BDDK tarafından cep telefonu alımlarına ilişkin son dakika açıklama geldi. Buna göre, cep telefonu alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi değişti. Peki, 2023 telefon taksitleri ne kadar oldu? Cep telefonu alımlarında taksitlendirme kaç ay? İşte detaylar!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taksitli cep telefonu alımlarına yeni düzenleme getirdi.

Buna göre, "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay oldu.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı fiyatı 12 bin lira üzerinde olan cep telefonları için ise 3 ay olarak belirlendi.


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