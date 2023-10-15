E-devlet'te binlerce liranız kalmış olabilir. Hemen TCKN ve şifrenizle giriş yaparak kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Peki e-devlet birikmiş para nasıl çekilir? İşte detaylar...
E-devlet'te binlerce liranız kalmış olabilir. Hemen TCKN ve şifrenizle giriş yaparak kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Peki e-devlet birikmiş para nasıl çekilir? İşte detaylar...
E-DEVLET BES PARASI SORGULAMA EKRANI
BES İPTALİ NASIL YAPILIR?
Sistemden çıkmak isteyenler için iptal işlemi yapılabilir. İstenilen zamanda yapılabilen BES iptali sistem için başvurulmuş olan banka ya da sigorta şirketi ile irtibata geçerek yapılabilir. Her şirketin kendine özel iptal etme süreci bulunur. Telefon, SMS veya müşteri hizmetlerinden tuşlama yaparak iptal süreci başlatılabilir.
BİREYSEL EMEKLİLİK İPTALİNDE PARA İADESİ KAÇ GÜNDE YAPILIYOR?
Bireysel emeklilik iptalinde para iadesi ortalama 10-15 iş gününde yapılmaktadır.
BES İPTAL TELEFON NUMARALARI
AkbankBES İptali: 444 25 25
ING BES iptali: 444 1 666
Ziraat Bankası BES iptali: 0850 222 97 00
Garanti Bankası BES iptali: 444 0 336
Yapı Kredi BES iptali: 0850 222 0 444
Denizbank BES iptali: 0850 222 0 800
TEB BES iptali: 0850 200 0 666
Halkbank BES iptali: 0850 222 0 400
Vakıfbank BES iptali: 444 92 37
Türkiye Finans BES iptali: 0850 222 22 44
Finansbank BES iptali: 0850 222 0 900
İş Bankası BES iptali: 0850 724 55 00
HSBC BES iptali: 0850 211 0 111
AvivaSA: 444 11 11
Anadolu Hayat: 0850 724 55 00