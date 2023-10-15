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E-devlet birikmiş para çekme nasıl yapılır? turkiye.gov.tr: BİRİMİŞ PARA SORGULAMA EKRANI

E-devlet'te binlerce liranız kalmış olabilir. Hemen TCKN ve şifrenizle giriş yaparak kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Peki e-devlet birikmiş para nasıl çekilir? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 08:04 Güncelleme 15 Ekim 2023, 08:04
E-devlet birikmiş para çekme nasıl yapılır? turkiye.gov.tr: BİRİMİŞ PARA SORGULAMA EKRANI

E-devlet'te binlerce liranız kalmış olabilir. Hemen TCKN ve şifrenizle giriş yaparak kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Peki e-devlet birikmiş para nasıl çekilir? İşte detaylar...

E-DEVLET BES PARASI SORGULAMA EKRANI

BES İPTALİ NASIL YAPILIR?

Sistemden çıkmak isteyenler için iptal işlemi yapılabilir. İstenilen zamanda yapılabilen BES iptali sistem için başvurulmuş olan banka ya da sigorta şirketi ile irtibata geçerek yapılabilir. Her şirketin kendine özel iptal etme süreci bulunur. Telefon, SMS veya müşteri hizmetlerinden tuşlama yaparak iptal süreci başlatılabilir.

BİREYSEL EMEKLİLİK İPTALİNDE PARA İADESİ KAÇ GÜNDE YAPILIYOR?

Bireysel emeklilik iptalinde para iadesi ortalama 10-15 iş gününde yapılmaktadır.

BES İPTAL TELEFON NUMARALARI

AkbankBES İptali: 444 25 25

ING BES iptali: 444 1 666

Ziraat Bankası BES iptali: 0850 222 97 00

Garanti Bankası BES iptali: 444 0 336

Yapı Kredi BES iptali: 0850 222 0 444

Denizbank BES iptali: 0850 222 0 800

TEB BES iptali: 0850 200 0 666

Halkbank BES iptali: 0850 222 0 400

Vakıfbank BES iptali: 444 92 37

Türkiye Finans BES iptali: 0850 222 22 44

Finansbank BES iptali: 0850 222 0 900

İş Bankası BES iptali: 0850 724 55 00

HSBC BES iptali: 0850 211 0 111

AvivaSA: 444 11 11

Anadolu Hayat: 0850 724 55 00


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