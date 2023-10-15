TABGD kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? TAB Gıda halka arz tarihi ve fiyatı! TAB Gıda halka arz hangi bankalarda var?

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN? TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzına onay verildi. Buna göre TAB Gıda, halka arz işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 milyar 825 milyon lira ile Türk Lirası cinsinden tarihin en büyük halka arz büyüklüğü unvanına sahip olacak.

Bünyesinde Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro, Usta Dönerci, Döner Stop, Usta Pideci ve Subway gibi markalar bulunuyor. TAB Gıda, bu markalarda franchise yatırım bedeli için yaklaşık 500 bin dolara kadar ücret talep ediyor.