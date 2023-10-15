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TABGD kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? TAB Gıda halka arz tarihi ve fiyatı! TAB Gıda halka arz hangi bankalarda var?

TABGD kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Soruları merak ediliyor. Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzının onaylanmasının ardından, birçok kişi tarafından merak edilen halka arzın tarihi, fiyatı ve diğer detaylar ortaya çıkar. Tab Gıda'nın halka arz fiyatı, şirketin finansal durumu, piyasa koşulları ve talep gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Halka arz fiyatı, hisse senetlerinin halka arz edileceği fiyatı temsil eder. Yatırımcılar için bu fiyat, hisse senetlerini ne kadar birim fiyatla satın alabileceklerini gösterir. Peki TAB Gıda halka arz ne zaman, hangi tarihte? TABGD kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? TAB Gıda halka arz hangi bankalarda var?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 11:28 Güncelleme 15 Ekim 2023, 18:21
TABGD kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? TAB Gıda halka arz tarihi ve fiyatı! TAB Gıda halka arz hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) TAB Gıda'nın halka arzını onayladı. TABGD hisse koduyla işlem görecek olan TAB Gıda'nın halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olacağı açıklandı. Peki TAB Gıda halka arz ne zaman, hangi tarihte? TABGD kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? TAB Gıda halka arz hangi bankalarda var?

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzına onay verildi. Buna göre TAB Gıda, halka arz işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 milyar 825 milyon lira ile Türk Lirası cinsinden tarihin en büyük halka arz büyüklüğü unvanına sahip olacak.

Bünyesinde Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro, Usta Dönerci, Döner Stop, Usta Pideci ve Subway gibi markalar bulunuyor. TAB Gıda, bu markalarda franchise yatırım bedeli için yaklaşık 500 bin dolara kadar ücret talep ediyor.

TABGD hisse koduyla işlem görecek olan TAB Gıda'nın halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olacak. Ancak TAB Gıda'nın halka arz tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

TAB Gıda halka arz detayları

Hisse Kodu: TABGD

Toplam Lot: 52.500.000 Lot

Fiyat: 130 TL


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