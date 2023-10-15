Emekliye 12 bin 500 TL promosyon | Bankalar rekabet yarışını artırdı! Hangi banka ne kadar veriyor?

Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir kapısını açan promosyonda kampanya yarışı yeniden başladı. Hem aylığı bağlanan EYT'lilere hem de mevcut emeklilere bankaların ödediği tutar 12 bin 500 liraya kadar çıktı.
Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir kapısını açan promosyonda kampanya yarışı yeniden başladı. Hem aylığı bağlanan EYT'lilere hem de mevcut emeklilere bankaların ödediği tutar 12 bin 500 liraya kadar çıktı.
Kimi bankalar hiçbir ek koşul istemeden kimileri de otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla alışveriş yapma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla promosyonu yükseltiyor.
NASIL ALINIYOR?
Emekliler, dul ve yetimler, seçtikleri bankanın en yakın şubesine giderek ya da mobil uygulama üzerinden başvurarak promosyon alabiliyor. Promosyon başvurusu sırasında 3 yıllık taahhüt veriliyor ancak daha iyi bir imkan çıkarsa bu sürenin dolmasını beklemek şart değil. Bunun için kalan sürenin tutarını iade etmek gerekiyor.
İYİLEŞTİRME DE ARTIRACAK
Promosyon kampanyaları hareketlenirken; Ocak'taki zam ve iyileştirme de bazı emeklilerin ödemesini artıracak. Pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da daha yüksek promosyondan yararlanma yolunu açacak. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek.
HANGİ BANKA NE VERİYOR?
3.500 liradan az, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için belirlenen promosyon tutarları şöyle:
- AKBANK: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 1 fatura ödeme talimatına 400, en çok toplamda 2.000 lira chip para.
- DENİZBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. Ayrıca özel kredi fırsatları...
- FİBABANKA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.
- GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Ayrıca kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus.
- ING: Maaşa göre 5.100, 5.950, 7.650, 8.500 lira. Ayrıca emekli maaşını ilk defa bankaya taşıyanlara, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri her otomatik fatura talimatı için 1.000, toplamda en fazla 4.000 lira.
- İŞ BANKASI: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.
- KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.
- ŞEKERBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
- QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira. Ayrıca kredi kartıyla harcamaya yıllık 1.200 lira indirim.
-TEB: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
- TÜRKİYE FİNANS: 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşa göre 3.500, 5.000, 6.500, 7.500 lira. Emekli yakınını getirene her kişi için 250 lira. Maaş yatmadan 3 gün önce 2.500 liraya kadar ücretsiz para çekme imkanı.
- YAPI KREDİ: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Buna ilaveten 2 fatura ödeme talimatına 500, kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira.
- HALKBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
- VAKIFBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
- ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
BANKA SEÇERKEN DİKKAT
Promosyon alacak emeklilerin akıllarına takılan sorular ve cevapları şöyle:
● HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALIYOR?
Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.
● PROMOSYON ALDIKTAN SONRA 3 YILI DOLANLAR NE YAPACAK?
3 yılı dolan emekliler artık yeni promosyon alma hakkına kavuşuyorlar. Bu noktada mevcut bankanız ile görüşüp yeni rakam üzerinden promosyonunuzu alabilirsiniz. Ancak isteyen bankasını da değiştirebilir.
● BANKA DEĞİŞTİRMEK İSTEDİM AMA KABUL EDİLMEDİ. NEDEN OLABİLİR?
3 yıllık süreniz dolmasına rağmen eğer banka değiştiremiyorsanız bir önceki bankadan kredi kullanmışsınız demektir. Bu kredi bitene kadar banka değiştiremiyorsunuz. Ancak yeniden promosyon alabilirsiniz.
● AYNI BANKADA KALMAK MECBURİ Mİ?
Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz. Ve bu hakkı istediğiniz sayıda kullanabilirsiniz.
● MAAŞ ALINAN BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. Bunun dışında e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor. Herhangi bir ekstra işlem yapmaya gerek kalmıyor.
● BANKA SEÇERKEN NEYE DİKKAT ETMELİYİZ?
Banka seçerken bildiğiniz, şubesine kolayca ulaşabildiğiniz ve ATM imkanları bol olan bankalar önceliğiniz olsun. Bankaların promosyon ile ilgili kampanyalarından size en uygun olana da bakabilirsiniz. Ancak seçim yaparken size sunulan teklifleri mutlaka iyi incelemeniz gerekir. Emeklilerin kampanyaların şartlarını detaylıca okuyarak kararını vermesi önem taşıyor.
● PARAYI ALMANIN BİR ŞARTI VAR MI?
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor. Bu noktada vadettiğiniz maddelere dikkat edin.
● BANKAM PROMOSYON MİKTARINI ARTIRDI, ANCAK HENÜZ ÜÇ YILIM DOLMADI NE YAPABİLİRİM?
Burada tüketicinin cayma hakkını kullanarak ilk aldığınız promosyonu iptal ettirebilirsiniz. Kalan sürenin parasını iade ederek yeni promosyondan üç yıllık süreyi tekrar başlatabilirsiniz.
● YENİ EMEKLİ OLAN BİRİSİ NE YAPACAK?
Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da bir başka banka ile sözleşme yaparak promosyonunu alacak. Ondan sonra da 3 yıllık süresi başlamış olacak.