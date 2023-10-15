Emekliye 12 bin 500 TL promosyon | Bankalar rekabet yarışını artırdı! Hangi banka ne kadar veriyor?

- HALKBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.



- VAKIFBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.



- ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

BANKA SEÇERKEN DİKKAT

Promosyon alacak emeklilerin akıllarına takılan sorular ve cevapları şöyle:



● HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALIYOR?

Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.



● PROMOSYON ALDIKTAN SONRA 3 YILI DOLANLAR NE YAPACAK?

3 yılı dolan emekliler artık yeni promosyon alma hakkına kavuşuyorlar. Bu noktada mevcut bankanız ile görüşüp yeni rakam üzerinden promosyonunuzu alabilirsiniz. Ancak isteyen bankasını da değiştirebilir.





● BANKA DEĞİŞTİRMEK İSTEDİM AMA KABUL EDİLMEDİ. NEDEN OLABİLİR?

3 yıllık süreniz dolmasına rağmen eğer banka değiştiremiyorsanız bir önceki bankadan kredi kullanmışsınız demektir. Bu kredi bitene kadar banka değiştiremiyorsunuz. Ancak yeniden promosyon alabilirsiniz.



● AYNI BANKADA KALMAK MECBURİ Mİ?

Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz. Ve bu hakkı istediğiniz sayıda kullanabilirsiniz.



● MAAŞ ALINAN BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. Bunun dışında e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor. Herhangi bir ekstra işlem yapmaya gerek kalmıyor.





● BANKA SEÇERKEN NEYE DİKKAT ETMELİYİZ?

Banka seçerken bildiğiniz, şubesine kolayca ulaşabildiğiniz ve ATM imkanları bol olan bankalar önceliğiniz olsun. Bankaların promosyon ile ilgili kampanyalarından size en uygun olana da bakabilirsiniz. Ancak seçim yaparken size sunulan teklifleri mutlaka iyi incelemeniz gerekir. Emeklilerin kampanyaların şartlarını detaylıca okuyarak kararını vermesi önem taşıyor.





● PARAYI ALMANIN BİR ŞARTI VAR MI?

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor. Bu noktada vadettiğiniz maddelere dikkat edin.





● BANKAM PROMOSYON MİKTARINI ARTIRDI, ANCAK HENÜZ ÜÇ YILIM DOLMADI NE YAPABİLİRİM?

Burada tüketicinin cayma hakkını kullanarak ilk aldığınız promosyonu iptal ettirebilirsiniz. Kalan sürenin parasını iade ederek yeni promosyondan üç yıllık süreyi tekrar başlatabilirsiniz.



● YENİ EMEKLİ OLAN BİRİSİ NE YAPACAK?

Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da bir başka banka ile sözleşme yaparak promosyonunu alacak. Ondan sonra da 3 yıllık süresi başlamış olacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN