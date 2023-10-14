İsrail markalı ürünler hangileri? Gıda, giyim, temizlik, içecek, kozmetik... TÜRKİYE’DE SATILAN İSRAİL MALLARI TAM LİSTE 2023

Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler merak edildi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gündemde büyük etki yarattı ve vatandaşlar ülkemizdeki mallarını boykot etmek amacıyla neler olduğunu merak ederek öğrenmeye çalışıyor.