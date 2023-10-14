İsrail markalı ürünler hangileri? Gıda, giyim, temizlik, içecek, kozmetik... TÜRKİYE’DE SATILAN İSRAİL MALLARI TAM LİSTE 2023

Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler merak edildi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gündemde büyük etki yarattı ve vatandaşlar ülkemizdeki mallarını boykot etmek amacıyla neler olduğunu merak ederek öğrenmeye çalışıyor.
Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler merak edildi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gündemde büyük etki yarattı ve vatandaşlar ülkemizdeki mallarını boykot etmek amacıyla neler olduğunu merak ederek öğrenmeye çalışıyor.
TÜRKİYE'DE SATILAN İSRAİL MARKA ÜRÜNLER
Giyim Sektörü: Timmy Hilfiger, Nike, Adidas, Vakko, Polo, Ralph Lauren, Parizyen, Müjde, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi's, Timberland, Giorgio Armani, Lee
Gıda Sektörü: Danone, Maggi, Jacobs, Banana, McDonald's, Burger King, Knorr, Calve, Komili, Becel, Sırma, Rama, Sana, First Sakız, Falım, Kraft Fritolay, Milka, Ruffles, Doritos, Lays, Cheetos
İçecek Sektörü: Coca Cola, PEPSİ, Yedigün, Sprite, Fanta, Schweppes, Damla Su, Sırma, Hayat, Danone, Cappy Meyve Su, Sensun Akmina
Temizlik Sektörü: Ace (Çamaşır Suyu), Air Wick, Ajax, Aldays, Alo (Çamaşır Tozu) Ariel (Çamaşır Tozu) Axe Calgon, Carrefour, Cif, Clear (Şampuan) Clit Bang, Colgate Dettol, Domestos (Çamaşır Suyu)
Dove Elidor (Şampuan), Fairy, Finish, Head & Shoulders, Hacı Şakir, Ipana (Diş Macunu) Jhonsons Baby, Loreal (Şampuan) Lux, Max Factor, Nıvea Omo (Çamaşır Tozu) Oral-B, Orkıd, (Özel) Palmolive, Pantene (Şampuan)
Prima (Bebek Bezi), Rejoıce (Şampuan), Prima, Protex, Rejoice, Rexona (Şampuan), Rinso (Çamaşır Tozu), Sensodyne, Signal (Diş Macunu) Unilever, Viecnetta Vileda, Vanish, Vaseline, Veet, Yumoş
Teknoloji Sektörü: IBM, Intel Dell, Nokia, Icq Windows