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İstifa edip tazminat almanın formülü açıklandı! 8 Eylül 1999 ve 1 Mayıs 2008 tarihleri...

İş hayatında, genel bir kural olarak, işten kendi rızasıyla ayrılan işçilerin kıdem tazminatı talep etme hakkı bulunmamaktadır. Ancak bazı özel durumlarda istifa eden işçiler de kıdem tazminatı alabilirler. İşte istifa eden işçilerin kıdem tazminatı hakkı ile ilgili detaylar.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 13:25 Güncelleme 14 Ekim 2023, 13:35
İstifa edip tazminat almanın formülü açıklandı! 8 Eylül 1999 ve 1 Mayıs 2008 tarihleri...

Kıdem tazminatı, işçilerin belirli bir süre boyunca aynı işyerinde çalıştıktan sonra işten ayrıldıklarında aldıkları bir tür tazminattır. Bu tazminat, işçinin işverenine olan bağlılığına ve çalışma süresine göre hesaplanır. İşçinin işten kendi isteğiyle ayrılması durumunda, genellikle kıdem tazminatı alma hakkı bulunmamaktadır.

İstifa Eden İşçilerin Kıdem Tazminatı Hakkı

Ancak, istifa ederek kıdem tazminatı talep etmek isteyen işçiler için bazı istisnai durumlar söz konusudur. İşçinin istifa ederek kıdem tazminatı alabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

1. Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Şartları

Kıdem tazminatını alabilmek için sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarına dikkat edilmelidir. İşçinin 15 yıl sigortalılık süresine ve 3600 gün prim ödeme şartına sahip olması gerekmektedir.

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999'dan önce olan işçiler, bu şartları sağladıklarında istifa ederek kıdem tazminatı talep edebilirler.

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olan işçiler, 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4500 gün prim ödeme şartını sağladıklarında istifa ederek kıdem tazminatı alabilirler. Ayrıca, bu dönemde 7000 iş gününü dolduranlar da kıdem tazminatına hak kazanabilirler.

1 Mayıs 2008'den sonra ilk kez işe başlayanlar ise 25 yıl sigortalılık ve 5400 prim günü koşullarını sağladıklarında istifa ederek kıdem tazminatı alabilirler.

2. İstifa Sonrası Bekleme Süresi

İstifa eden işçilerin kıdem tazminatı alabilmesi için belirli bir bekleme süresini tamamlamaları gerekmektedir. Bu bekleme süresi, sigortalılık süresine ve prim ödeme şartlarına göre değişiklik gösterir.

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999'dan önce olan işçiler için bekleme süresi bulunmamaktadır.

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olan işçiler için bekleme süresi 25 yıl sigortalılık süresini tamamladıktan sonra başlar.

1 Mayıs 2008'den sonra ilk kez işe başlayanlar için bekleme süresi 25 yıl sigortalılık süresini tamamladıktan sonra başlar.

Bu bekleme süresi, işçinin istifa ettikten sonra kıdem tazminatını talep edebilmesi için beklemesi gereken süreyi ifade eder. İstifa eden işçi, bu sürenin sonunda kıdem tazminatını talep edebilir.

İstifa ile Kıdem Tazminatı Hesaplaması

İstifa eden işçinin kıdem tazminatı hesaplaması, belirli formüllerle yapılır. Kıdem tazminatını hesaplamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

İşçinin brüt ücretini yılla çarpın. Bu, işçinin yıllık brüt gelirini hesaplar.

Elde edilen tutarı, damga vergisini düşmek için 0,00759 ile çarpın. Bu, damga vergisi miktarını hesaplar.

İşçinin brüt kıdem tazminatından damga vergisi miktarını çıkarın. Bu, net kıdem tazminatını elde eder.

Örnek olarak, 15 bin lira brüt kıdem tazminatına sahip bir işçi düşünün. Bu işçinin damga vergisi olan 0,00759 ile çarpılacak ve bu, damga vergisi miktarını verecektir. Sonuç olarak, işçinin net kıdem tazminatı belirlenecektir.

İstifa Sonrası Kıdem Tazminatı Talebi

İstifa ederek kıdem tazminatı talebinde bulunan işçi, gerekli şartları sağladığını belgelemek zorundadır. Bu belge, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınır ve işverene ibraz edilir. İşveren, şartların sağlandığını teyit ettiğinde kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

İstifa edilen her işyerinden kıdem tazminatı talep edilebilir. İşçinin her işyerinden ayrıldığında kıdem tazminatı hakkı doğar ve bu hak kullanılabilir.

Memurların Durumu

Devlet memurları için maalesef istifa ile kıdem tazminatı alma hakkı bulunmamaktadır. Devlet memurları, kıdem tazminatı alamazlar ve emeklilikleri sonrasında bu haktan yararlanabilirler.

Kıdem Tazminatının Hesaplanmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İşçiler, bu noktalara dikkat ederek kıdem tazminatlarını doğru bir şekilde hesaplayabilirler:

Brüt Ücretin Doğru Belirlenmesi: Kıdem tazminatının hesaplanmasında kullanılacak olan brüt ücretin doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Brüt ücret, işçinin yıllık gelirini ifade eder ve bu tutar üzerinden hesaplama yapılır.

Damga Vergisi Miktarının Hesaplanması: Damga vergisi, kıdem tazminatından kesilecek vergi miktarını belirler. Bu miktar, 0,00759 ile çarpılarak hesaplanır. İşçinin kıdem tazminatından düşülecek olan bu miktarı hesaplamak önemlidir.

Net Kıdem Tazminatının Belirlenmesi: İşçinin kıdem tazminatından damga vergisi miktarı çıkarılarak net kıdem tazminatı elde edilir. İşçiler, bu net tutarı alacakları kıdem tazminatı olarak görebilirler.

Kıdem Tazminatı İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Kıdem Tazminatı Ne Zaman ve Nasıl Ödenir?

Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrılmasının ardından işveren tarafından ödenir. İşçi, kıdem tazminatı talebinde bulunduğunda işveren, ödeme sürecini başlatır. Ödeme genellikle işçinin işten ayrılmasının hemen ardından yapılır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatı hesaplama işlemi, yukarıda belirtildiği gibi brüt ücretin yılla çarpılması ve damga vergisi miktarının hesaplanmasıyla gerçekleşir. İşçiler, genellikle bu hesaplamayı kendileri yapmazlar ve işverenleri tarafından hesaplanan tutarı alırlar.

İstifa Etsem de Kıdem Tazminatı Alabilir miyim?

Evet, belirli şartları sağlayan işçiler, istifa etmelerine rağmen kıdem tazminatı talep edebilirler. Bu şartlar, sigortalılık süresi, prim ödeme şartları ve bekleme süresini içerir. İşçiler, bu şartları yerine getirdiklerinde istifa sonrası kıdem tazminatı alabilirler.


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