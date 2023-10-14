CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNÜ - 4A 4B 4C tahsis numarasına göre ödeme tarihleri

Ödeme Tarihleri
Peki, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ve emekli maaşı zammı ne zaman ödenecek? İşte 4A, 4B ve 4C tahsis numarasına göre ödeme tarihleri:
- 4A: SSK emeklileri için ödemeler [Tarih] tarihinde yapılacaktır.
- 4B: Bağkur emeklileri için ödemeler [Tarih] tarihinde yapılacaktır.
- 4C: Emekli Sandığı emeklileri için ödemeler [Tarih] tarihinde yapılacaktır.
Emekliler, kendilerine ait tahsis numarasını kontrol ederek ödeme tarihlerini öğrenebilirler.
Emekli Maaşı Zammı ve İkramiye İle İlgili Son Gelişmeler
Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ve emekli maaşı zammıyla ilgili son gelişmeleri takip eden emekli vatandaşlar, bu ödemelerin nasıl yapılacağı ve hangi şartlara tabi olduğu konusunda bilgi sahibi olmak istiyorlar. İşte son gelişmeler:
- Emekli maaşı zammı, emeklilere bir defaya mahsus olarak yapılacaktır.
- Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi için başvuru veya ek belge sunma gibi bir gereklilik bulunmamaktadır. Bu ikramiye, otomatik olarak hak sahiplerine ödenecektir.
- İkramiye ve zammın ödenmesi için özel bir banka veya kuruma başvurmanıza gerek yoktur. Ödemeler, emeklilerin SGK kayıtlarına göre yapılacaktır.