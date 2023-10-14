Banka mevduat faizinde yeni rekor: İşte 120.000 TL’nin Akbank, ING, TEB ve Denizbank aylık getirisi

Son günlerde banka mevduat faiz oranlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. Bu gelişme, tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için oldukça önemli. İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 120 bin TL'nin aylık getirisi.
Son günlerde banka mevduat faiz oranlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. Bu gelişme, tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için oldukça önemli. İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 120 bin TL'nin aylık getirisi.
Bankacılık sektöründe mevduat faizleri hızla yükselişe geçti. Son dakika açıklamalarına göre, mevduat hesaplarında sunulan faiz oranları yüzde 45'e kadar çıktı. Bu gelişme, tasarruflarını bankalarda değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz sunuyor? İşte banka banka mevduat getirisi:
Bu faiz oranları, 32 günlük vadeli mevduat hesapları için geçerli. Vadeli mevduat hesapları, tasarruflarınızı değerlendirmek istediğinizde sunduğu avantajlarla ön plana çıkıyor.
Akbank, yüksek vadeli mevduat faizi sunarak tasarruflarınızı değerlendirmenize yardımcı oluyor.
Odea Bank'ın avantajlı faiz oranlarından faydalanarak birikimlerinizi artırabilirsiniz.
VOV Hesap ile tasarruflarınıza değer katlayabilirsiniz. Ayrıca hoş geldin faizi fırsatını kaçırmayın.
ON Plus, hem gündüz vadesiz hem de gece vadeli hesapla avantajlı faiz oranları sunuyor.
Anadolubank'ın renkli hesabı, dijitale özel avantajlı faiz oranları ile dikkat çekiyor.
DenizBank'ın E-Mevduat hesabı, tek tıkla açılabilen ve hoş geldin faizi sunan bir seçenektir.
CEPTETEB Marifetli Hesap, günlük vadeli olarak çalışır ve hesap işletim ücreti yoktur.
Bu bankalardan birini seçerek tasarruflarınızı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Mevduat hesapları, riski düşük ve güvenli bir şekilde tasarruflarınızı artırmanın ideal yoludur. Hangi bankanın faiz oranlarının size daha uygun olduğunu belirlemek için vadeli mevduat hesaplarını karşılaştırabilir ve en iyi seçeneği tercih edebilirsiniz.