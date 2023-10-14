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Banka mevduat faizinde yeni rekor: İşte 120.000 TL'nin Akbank, ING, TEB ve Denizbank aylık getirisi

Bankaların mevduat faiz oranlarında yaşanan yükseliş, tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Mevduat hesapları, parasını güvenilir bir şekilde değerlendirmek isteyenler için ideal bir seçenek olabilir. Bu anlamda son dakika açıklamalarına göre, mevduat hesaplarında sunulan faiz oranları yüzde 45'e kadar çıktı. Bu gelişme, tasarruflarını bankalarda değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 15:38 Güncelleme 14 Ekim 2023, 15:38
Banka mevduat faizinde yeni rekor: İşte 120.000 TL’nin Akbank, ING, TEB ve Denizbank aylık getirisi

Son günlerde banka mevduat faiz oranlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. Bu gelişme, tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için oldukça önemli. İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 120 bin TL'nin aylık getirisi.

Mevduat Faizlerindeki Yükseliş

Bankacılık sektöründe mevduat faizleri hızla yükselişe geçti. Son dakika açıklamalarına göre, mevduat hesaplarında sunulan faiz oranları yüzde 45'e kadar çıktı. Bu gelişme, tasarruflarını bankalarda değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz sunuyor? İşte banka banka mevduat getirisi:

  • Akbank: %45 Faiz
  • ING Bank: %40 Faiz
  • Odea Bank: %43 Faiz
  • TEB: %42 Faiz
  • Anadolu Bank: %42 Faiz
  • Denizbank: %41 Faiz
  • Fibabanka: %40 Faiz
  • Burgan Bank: %41 Faiz
  • N Kolay: %39 Faiz

Bu faiz oranları, 32 günlük vadeli mevduat hesapları için geçerli. Vadeli mevduat hesapları, tasarruflarınızı değerlendirmek istediğinizde sunduğu avantajlarla ön plana çıkıyor.

Akbank Vadeli Mevduat

  • Vade Sonu Net Bakiye: 123.998 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %40,00
  • Net Kazanç: 3.998 TL

Akbank, yüksek vadeli mevduat faizi sunarak tasarruflarınızı değerlendirmenize yardımcı oluyor.

Odea Bank Yeni Vadeli Mevduat

  • Vade Sonu Net Bakiye: 124.298 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %43,00
  • Net Kazanç: 4.298 TL

Odea Bank'ın avantajlı faiz oranlarından faydalanarak birikimlerinizi artırabilirsiniz.

Alternatifbank VOV Hesap

  • Vade Sonu Net Bakiye: 123.998 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %40,00
  • Net Kazanç: 3.998 TL

VOV Hesap ile tasarruflarınıza değer katlayabilirsiniz. Ayrıca hoş geldin faizi fırsatını kaçırmayın.

ON Plus

  • Vade Sonu Net Bakiye: 124.198 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %42,00
  • Net Kazanç: 4.198 TL

ON Plus, hem gündüz vadesiz hem de gece vadeli hesapla avantajlı faiz oranları sunuyor.

Anadolubank Renkli Hesap

  • Vade Sonu Net Bakiye: 124.098 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %41,00
  • Net Kazanç: 4.098 TL

Anadolubank'ın renkli hesabı, dijitale özel avantajlı faiz oranları ile dikkat çekiyor.

DenizBank E-Mevduat

  • Vade Sonu Net Bakiye: 124.098 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %41,00
  • Net Kazanç: 4.098 TL

DenizBank'ın E-Mevduat hesabı, tek tıkla açılabilen ve hoş geldin faizi sunan bir seçenektir.

CEPTETEB Marifetli Hesap

  • Vade Sonu Net Bakiye: 123.998 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %40,00
  • Net Kazanç: 3.998 TL

CEPTETEB Marifetli Hesap, günlük vadeli olarak çalışır ve hesap işletim ücreti yoktur.

Bu bankalardan birini seçerek tasarruflarınızı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Mevduat hesapları, riski düşük ve güvenli bir şekilde tasarruflarınızı artırmanın ideal yoludur. Hangi bankanın faiz oranlarının size daha uygun olduğunu belirlemek için vadeli mevduat hesaplarını karşılaştırabilir ve en iyi seçeneği tercih edebilirsiniz.


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