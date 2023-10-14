Banka mevduat faizinde yeni rekor: İşte 120.000 TL’nin Akbank, ING, TEB ve Denizbank aylık getirisi

ON Plus, hem gündüz vadesiz hem de gece vadeli hesapla avantajlı faiz oranları sunuyor.

DenizBank E-Mevduat

Vade Sonu Net Bakiye: 124.098 TL

Yıllık Faiz Oranı: %41,00

Net Kazanç: 4.098 TL

DenizBank'ın E-Mevduat hesabı, tek tıkla açılabilen ve hoş geldin faizi sunan bir seçenektir.

CEPTETEB Marifetli Hesap

Vade Sonu Net Bakiye: 123.998 TL

Yıllık Faiz Oranı: %40,00

Net Kazanç: 3.998 TL

CEPTETEB Marifetli Hesap, günlük vadeli olarak çalışır ve hesap işletim ücreti yoktur.

Bu bankalardan birini seçerek tasarruflarınızı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Mevduat hesapları, riski düşük ve güvenli bir şekilde tasarruflarınızı artırmanın ideal yoludur. Hangi bankanın faiz oranlarının size daha uygun olduğunu belirlemek için vadeli mevduat hesaplarını karşılaştırabilir ve en iyi seçeneği tercih edebilirsiniz.