Bakan Özhaseki: "Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki , deprem bölgesine toplam 100 bin çelik köy evi yapacaklarını duyurdu. Bölgeye yapılacak toplam köy evi sayısını da paylaşan Bakan Özhaseki, "Yapımını tamamlayıp teslim ettiklerimiz ve yapımına başladıklarımızla birlikte toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceğiz" dedi.

Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şûrası 'nın sonuç bildirgesini geçtiğimiz cuma günü açıklayan Bakan Özhaseki, uzmanların köyler için 'çelik ev' önerisi sunduğunu vurgulamıştı. Bu kapsamda beklenen adımı dün sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Özhaseki, "Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız" dedi. Depreme dayanıklı çelik evler, ileri yapı teknolojisi kullanılarak hak sahibi vatandaşlara kazandırılacak.

BİR KISMI AHIRLI

Afetzede vatandaşların 'çelik ev' kararına yönelik duyduğu memnuniyeti anlatan bir video paylaşan Özhaseki, "İleri yapı teknolojisi kullanarak hafif çelikten depreme dayanıklı inşa edeceğimiz 100 bin köy evimizin duyurusu vatandaşlarımızın da yüzünü güldürdü. Onların memnuniyeti bizim de gururumuz oldu. Bir kısmını ahırlı olarak inşa edeceğimiz köy evlerimizi inşallah en kısa sürede tamamlayıp afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.