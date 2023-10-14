ASGARİ ÜCRET SON DURUM | 2024 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Rakam netleşiyor! İşte toplantı tarihleri...

Son olarak Temmuz ayında asgari ücrete %34 oranında ara zam yapılarak 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Henüz zam oranlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama bulunmuyor. İşveren, işçi sendikaları görüşmelerinin ardından asgari ücrete ilişkin beklentiler ortaya çıkacak ve değerlendirmeler yapılacak. Hükümetin kararının ardından ise 2024 yılında uygulanacak Asgari ücret belli olacak.