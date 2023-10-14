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ASGARİ ÜCRET SON DURUM | 2024 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Rakam netleşiyor! İşte toplantı tarihleri...

2024 Asgari ücret zammı için araştırmalar hızlandı. Asgari ücret zammı için yapılacak toplantıların ne zaman başlayacağının yanı sıra, zammın miktarı ve konuya dair yetkililerin güncel açıklamaları da merak ediliyor. Enflasyon oranındaki artış asgari ücrete yapılacak zam için belirleyici olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılar sonucunda, 2024 yılı brüt ve net asgari ücret tutarı kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 19:19 Güncelleme 14 Ekim 2023, 19:19
ASGARİ ÜCRET SON DURUM | 2024 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Rakam netleşiyor! İşte toplantı tarihleri...

2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak, sorusu son gelişmeler ile milyonlar tarafından takip ediliyor. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor. Yapılan toplantıların ardından aralık ayının son haftasına doğru güncel asgari ücret tutarının belirlenmesi bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz önümüzdeki yıl uygulanacak zam oranlarına ilişkin çalışmalara başlamadı. Son olarak memur ve emekli maaşlarında yaşanan artışın ardından asgari ücret zammında ise beklenti arttı.

Son olarak Temmuz ayında asgari ücrete %34 oranında ara zam yapılarak 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Henüz zam oranlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama bulunmuyor. İşveren, işçi sendikaları görüşmelerinin ardından asgari ücrete ilişkin beklentiler ortaya çıkacak ve değerlendirmeler yapılacak. Hükümetin kararının ardından ise 2024 yılında uygulanacak Asgari ücret belli olacak.

İŞTE ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Asgari ücrete %30 oranında zam yapılması durumunda maaş 3.420 lira artış gösterecek ve 14.822 lira olacak.

Asgari ücrete %35 oranında zam yapılması durumunda maaş 3.990 lira artacak ve 15.392 lira olacak.

Asgari ücrete gelen zam oranı %40 olursa maaş 4.560 lira artacak ve 15.962 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN?

Asgari ücret toplantılarının Aralık 2023 tarihinde yapılması bekleniyor.


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