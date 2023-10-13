TAB Gıda halka arz tarihi ve fiyatı! TABGD kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? TAB Gıda halka arz hangi bankalarda var?

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzının onaylanmasının ardından bir çok soru gündeme geldi. Tab Gıda halka arz büyüklüğü Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış en büyük halka arz olma özelliği taşıyor. İşte TAB Gıda halka arz tarihi, fiyatı ve diğer detaylar... BORLS halka arz tarihi ve hisse fiyatı! Borlease halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Hangi bankalarda var? Midas, yorumlar...

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN? TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzına onay verildi. Buna göre TAB Gıda, halka arz işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 milyar 825 milyon lira ile Türk Lirası cinsinden tarihin en büyük halka arz büyüklüğü unvanına sahip olacak.