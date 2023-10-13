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TAB Gıda halka arz tarihi ve fiyatı! TABGD kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? TAB Gıda halka arz hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) TAB Gıda'nın halka arzını onayladı. TABGD hisse koduyla işlem görecek olan TAB Gıda'nın halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olacağı açıklandı. Peki TAB Gıda halka arz ne zaman, hangi tarihte? TABGD kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? TAB Gıda halka arz hangi bankalarda var?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 09:05 Güncelleme 13 Ekim 2023, 11:24
TAB Gıda halka arz tarihi ve fiyatı! TABGD kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? TAB Gıda halka arz hangi bankalarda var?

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzının onaylanmasının ardından bir çok soru gündeme geldi. Tab Gıda halka arz büyüklüğü Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış en büyük halka arz olma özelliği taşıyor. İşte TAB Gıda halka arz tarihi, fiyatı ve diğer detaylar...

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzına onay verildi. Buna göre TAB Gıda, halka arz işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 milyar 825 milyon lira ile Türk Lirası cinsinden tarihin en büyük halka arz büyüklüğü unvanına sahip olacak.

Bünyesinde Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro, Usta Dönerci, Döner Stop, Usta Pideci ve Subway gibi markalar bulunuyor. TAB Gıda, bu markalarda franchise yatırım bedeli için yaklaşık 500 bin dolara kadar ücret talep ediyor.

TABGD hisse koduyla işlem görecek olan TAB Gıda'nın halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olacak. Ancak TAB Gıda'nın halka arz tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

TAB Gıda halka arz detayları

Hisse Kodu: TABGD

Toplam Lot: 52.500.000 Lot

Fiyat: 130 TL


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