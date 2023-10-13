Sosyal yardım alanlara müjde: Tutarlar az evvel yenilendi %49.46 zam... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, Dul maaşı, 65 yaş aylığı!

65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar tahmin gerçekleşirse 3 bin 509 liraya çıkacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 3 bin 800 liranın altındaysa yararlanılabiliyor. Bu tutar da yeni asgari ücretle değişecek
EVDE BAKIM AYLIĞI
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği de 7 bin 619 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da Ocak ayında yeni asgari ücretle değişecek.
Şu an bu sınır 7 bin 601 lira 55 kuruş.
ENGELLİ AYLIĞI
Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 801 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 202 liraya yükselecek. Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 800 liradan az olanlar yararlanıyor. Bu tutar da yeni asgari ücretle artacak.
HASTALARA YARDIM
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 5 bin 97 lira tutarındaki yardım da 7 bin 619 liraya ulaşacak. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor. İki ödemeyi de alanlar 8 bin 219 lira alabilecek.
AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ
Ailelere çocukları için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de okul öncesi çocuk için 2 bin 421 liradan 3 bin 619, ilköğretimde okuyan için 3 bin 632 liradan 5 bin 428, ortaöğretimde okuyan için 3 bin 874 liradan 5 bin 790, yükseköğrenimde okuyan için 4 bin 358 liradan 6 bin 514 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme ise 2 bin 421 liradan 3 bin 619 liraya yükselecek.
ENGELLİ YAKINI AYLIĞI
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık bin 874 lira ödenirken, bu tutar 2 bin 801 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 3 bin 800 liradan az olması gerekiyor. Bu tutar da Ocak ayında yükselecek.
GÜNCEL ÖDEME MİKTARLARI!
Evde bakım maaşı
Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor.
Buna göre; Evde bakım maaşları 15 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU EKRANI!
Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından, yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.
65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLMUŞTU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını belirtti. Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre:
"Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'den 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.594 TL'den 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2.392 TL'den 2.811 TL'ye yükseldi.
Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1.594 TL'den 1.874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3.445 TL'den 4.050 TL'ye, orta silikozis aylığı 3.938TL'den 4.629 TL'ye, ağır silikozis aylığı ise 4.388 TL'den 5.158 TL'ye çıktı."
HANGİ AYLARDA YATIYOR?
Engelli ve yaşlı maaşı/aylığı alan vatandaşlar ödemelerinin doğum yılının son rakamına göre alıyor. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5'inde 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde 3 ve 8 olanlar 8'inde 4 ve 9 olanlar ise 9'unda ödemelerini alıyor. Yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı ödemeleri bir yılda Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde hesaplara yatırılmaktadır. Yaşlılık maaşı ödemeleri her ay yapılmaz.
2023 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR?
Dul ve yetim aylığı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanmaktadır. Son olarak en düşük emekli maaşı alt sınırı 7.500 liraya yükseltildi.
Ara zam ile birlikte en düşük yüzde 50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu. Çocuğu olmayanlar için bu miktar yüzde 75 olurken 5.625 liraya yükseldi.
DUL VE YETİM MAAŞI BAŞVURU EKRANI!