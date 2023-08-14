Yarısı Bizden kampanyası başvuru sorgulama 2023! Yarısı Bizden kampanyası başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ruhsat alma süreci başlayacak. Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU SAYISI BELLİ OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yarısı Bizden Kampanyası ile ilgili şunları söyledi;

''Yarısı bizden kampanyası başlatıldı. vatandaş kendi evini yıkıp yeniden yapmak ya da güçlendirmek istiyorsa yarısı bizden. 1 milyon 20 bin müracaat var. İşe başlayacağız diyen 21 bin bina var. 3'te 2'sinde anlaşma sağlayan 14 bin bina var. Böylelikle 200 bin daireyi dönüştürmüş olacağız.

Yarısı bizden kampanyasıyla da 200 bini konutu dönüştürürüz. Çok iyimser bir şey ama dönüştürme imkan ve kabiliyetimiz var diye düşünüyorum. Kentsel dönüşüm 2012 yasasında çıktı. 2012'den bu yana yapılan 800 bin konut dönüştürüldü. Bu 800 bin daire demek. 5.8 milyon bağımsız birim var İstanbul'da. Bunun içinde 1,5 milyonu riskli. 600 bini ilk olarak yapılması gerekiyor. 188 yerde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor İstanbul'da. Rezerv alanlar ise 350 bin konutu kurtarıyor.''