Dolar/TL kuru bugün ne kadar? 14 Ağustos 2023 dolar/TL kuru 💵 Dolar, euro ve sterlin fiyatları kaç TL oldu?

Dolar ve euro kurlarının Türk lirası karşısında nasıl ilerlediği merak ediliyor. İşte canlı dolar kuru ve döviz piyasasında son durum...
Dolar ve euro kurlarının Türk lirası karşısında nasıl ilerlediği merak ediliyor. İşte canlı dolar kuru ve döviz piyasasında son durum...
BUGÜN DOLAR KAÇ TL?
Dolar, yeni haftaya 27 TL'nin üzerinde başladı. Bankalararası piyasada dolar/TL kuru 27,05 seviyesinde işlem görüyor. Aynı şekilde, euro/TL kurunun da 29,58 seviyelerinde olduğu gözlemleniyor.
ABD ve Çin gibi dünyanın en büyük iki ekonomisinin, Pasifik Okyanusu'nun iki yakasında yer almasının neden olduğu ekonomik belirsizlikler, döviz kurlarının dalgalı seyretmesine neden oluyor.
ABD'de açıklanan verilere göre enflasyonla mücadelede ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına yönelebileceği spekülasyonları dolaşırken, Çin'de deflasyon süreci ve büyük gayrimenkul oyuncularının temerrüde düşme riski, risk algısını artırıyor.
Geçtiğimiz hafta perşembe ve cuma günlerinde açıklanan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, enflasyonla mücadelenin hala devam edebileceğini gösterdi. Ayrıca, ülkede gerçekleştirilen tahvil ihraçlarının fiyatlamaları da yakından izlendi.
Perşembe günkü tahvil ihraçlarında ABD'nin 30 yıllık tahvil faizleri ortalama yüzde 4,19 olarak gerçekleşti. Ancak enflasyon verileri sonrasında bu faiz oranı yüzde 4,26'ya yükseldi.
Uzmanlar, tahvil piyasalarındaki satış baskısının Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışı ihtimalini artırdığını belirtiyor. Bu da risk algısını yükseltiyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, gelecek ayki toplantıda politika faizinin yüzde 90 oranında sabit bırakılmasının öngörüldüğü ifade ediliyor. Ancak kasım toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artışının yüzde 40 ihtimal dahilinde olduğu belirtiliyor.
Uzmanlar, bu endişelerin dolar endeksini 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek olan 103 seviyesine taşıdığını ve dolar endeksindeki hareketliliğin emtia fiyatlarına da yansıdığını vurguluyor.
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