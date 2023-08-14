Dolar/TL kuru bugün ne kadar? 14 Ağustos 2023 dolar/TL kuru 💵 Dolar, euro ve sterlin fiyatları kaç TL oldu?

Dolar ve euro kurlarının Türk lirası karşısında nasıl ilerlediği merak ediliyor. İşte canlı dolar kuru ve döviz piyasasında son durum...

ABD ve Çin gibi dünyanın en büyük iki ekonomisinin, Pasifik Okyanusu'nun iki yakasında yer almasının neden olduğu ekonomik belirsizlikler, döviz kurlarının dalgalı seyretmesine neden oluyor.