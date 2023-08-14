Bu hafta 16’lısı 85 TL yerine 39 TL’ye satılıyor! 13-14-15-16-17-18 Ağustos’ta... A101’de şölen var!

A101 14-15-16-17-18 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta A101'de 16'lı Orkid 85,45 yerine 39,90'a satılıyor. A101, her hafta düzenli olarak sunduğu indirimli ürünlerle tüketicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. 13-14-15-16-17-18 Ağustos 2023 tarihlerine özel olarak hazırlanan A101 aktüel ürünler kataloğu, tüketicilerin merakla beklediği indirimleri içeriyor. Bu haftaki A101 kampanyaları, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Pazar gününden itibaren geçerli olacak kampanyalarda, birbirinden kullanışlı ürünler tüketicilerle buluşacak. İşte 13-14-15-16-17-18 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğundan öne çıkan ürünler...