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ALTIN SON DAKİKA: 14 Ağustos kuyumcularda hafta sonu altın fiyatları! (Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam) Canlı bugün anlık fiyatlar...

Düğün sezonunun hızla devam ettiği bu günlerde, pek çok kişi tarafından gram altın, çeyrek altın ve yarım altın gibi altın fiyatları araştırılıyor. Altın fiyatlarının dalgalı seyrettiği bu dönemde, canlı altın fiyatları merak edilen konular arasında öne çıkıyor. Özellikle 14 Ağustos Pazartesi günü altın fiyatlarına dair güncel verileri bilmek, yatırımcılar ve altın sahipleri için büyük bir önem taşıyor. Bugün gram altın, çeyrek altın ve yarım altın gibi değerli metallerin fiyatları yükselişle başladı. Son iki haftadır dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, bugün rekor seviyelerde başladı. Altın fiyatları üzerinde etkili olan faktörler arasında enflasyon verileri ve faiz kararları haberleri de büyük rol oynamaya devam ediyor.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 09:55 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 09:55
ALTIN SON DAKİKA: 14 Ağustos kuyumcularda hafta sonu altın fiyatları! Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Canlı bugün anlık fiyatlar...

Merak edilen soru şu: Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın gibi altın birimlerinin güncel fiyatları neler? Canlı altın fiyatları ne durumda? 14 Ağustos 2023 tarihinde altın fiyatları nasıl seyrediyor? Bugünün altın fiyatları, yatırımcılar ve altın sahipleri için büyük bir önem taşıyor. Dalgalı piyasaların içerisinde altın fiyatlarının güncel durumunu takip etmek, doğru yatırım kararları alabilmek için gereklidir. Altın fiyatlarına dair güncel bilgileri takip ederek, finansal kararlarınızı daha bilinçli bir şekilde verebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI CANLI 14 AĞUSTOS 2023

14 Ağustos 2023 tarihinde altın fiyatları şu şekildedir:

  • Gram Altın: Alış Fiyatı: 1.704,64 TL Satış Fiyatı: 1.734,48 TL

  • Çeyrek Altın: Yeni Çeyrek Alış Fiyatı: 2.784 TL Yeni Çeyrek Satış Fiyatı: 2.832 TL Eski Çeyrek Alış Fiyatı: 2.775 TL Eski Çeyrek Satış Fiyatı: 2.824 TL

  • Yarım Altın: Yeni Yarım Alış Fiyatı: 5.567 TL Yeni Yarım Satış Fiyatı: 5.664 TL Eski Yarım Alış Fiyatı: 5.558 TL Eski Yarım Satış Fiyatı: 5.639 TL

  • Tam Altın: Yeni Tam Alış Fiyatı: 11,116 TL Yeni Tam Satış Fiyatı: 11.278 TL Eski Tam Alış Fiyatı: 11,099 TL Eski Tam Satış Fiyatı: 11.243 TL

  • Ata Altın: Yeni Ata Altın Alış Fiyatı: 11.425 TL Yeni Ata Altın Satış Fiyatı: 11.575 TL Eski Ata Altın Alış Fiyatı: 11.425 TL Eski Ata Altın Satış Fiyatı: 11.575 TL

  • Ata Beşli Altın: Yeni Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 56,780 TL Yeni Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 56,715 TL Eski Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 56,694 TL Eski Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 57,267 TL

  • Gremse Altın: Yeni Gremse Altın Alış Fiyatı: 27.663 lira Yeni Gremse Altın Satış Fiyatı: 28,148 lira Eski Gremse Altın Alış Fiyatı: 27.577 lira Eski Gremse Altın Satış Fiyatı: 28,061 lira

Bu fiyatlar 14 Ağustos 2023 tarihinde geçerlidir ve altın piyasasındaki dalgalanmalara göre değişebilir.

Altın için alım fırsatı doğdu mu? İslam Memiş açıkladı

Gram altının seçim döneminde 100 TL'ye çıkan makas aralığının geri düştüğü gözleniyor. Kapalı Çarşı'da gram altın 1780 TL seviyesine kadar yükselmiştir. Altın fiyatlarındaki yükselişin arkasında ise iç piyasada hükümetin altın ithalatına getirdiği kota kararı, rafinerilere uygulanan üretim sınırı ve ek vergi gibi önlemler yer almaktadır.

Peki, gram altında alım fırsatı var mı? Yeni TL'ye sahip olanlar dolar mı, yoksa Euro mu almalı? Gelecek hafta piyasalarda neler bekleniyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bu konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Ons altının geleceği belirsizdir. 1915 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Belirsiz bir yöne sahip olan ons altın, yakın zamanda bir yöne kırılabilir. Ancak bu kırılma gerçekleştiğinde direnç ve destek seviyeleri test edilecektir. Enflasyon verilerinin yanı sıra ABD enflasyon verisinin yüzde 3.2 olarak açıklanması da dikkat çekiyor. Beklentilere göre, enflasyon 2024 ikinci yarısından itibaren geri gelmeye başlayacak ve gelişmiş ülkelerde 2022'deki seviyelere yaklaşacaktır.

Gram altın için TL 1665 seviyesindedir. Serbest piyasada ise 1712 - 1718 aralığında işlem görmektedir. Altın ithalatına getirilen kota ve ek vergiler gibi önlemler nedeniyle altın fiyatlarında sınırlamalar görülmektedir. Gram altın için 1700 altında bir değer gözlenmemektedir. Altın fiyatlarının geleceği ise kotanın getirdiği etkilerle şekillenecektir.

Gram altın fiyatlarında yaşanan sınırlamalara rağmen, altın fiyatları yüzde 4'lük bir artış göstermiştir. Ancak resmi ve serbest piyasa arasındaki farklılıklara alışmak gerekmektedir. Altın fiyatları dalgalı bir seyir izlemeye devam edebilir.

İslam Memiş'e göre, gram altın TL 1700 altına inmeyebilir. TL'ye sahip olanlar için altın alımı fırsat sunabilir. Altın fiyatlarındaki hareketlilik ve kotalar, yatırımcıları dikkatli davranmaya teşvik etmektedir.

Borsa İstanbul ise 7714 puanda bulunuyor. Faiz getirileri ve risksiz getirileri dikkate alındığında, Borsa İstanbul'daki hareketlilik İslam Memiş tarafından yakından takip ediliyor. Borsa İstanbul'da 8000 puan hedefi olabileceği ifade ediliyor.


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