ALTIN SON DAKİKA: 14 Ağustos kuyumcularda hafta sonu altın fiyatları! (Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam) Canlı bugün anlık fiyatlar...

-
Ata Altın: Yeni Ata Altın Alış Fiyatı: 11.425 TL Yeni Ata Altın Satış Fiyatı: 11.575 TL Eski Ata Altın Alış Fiyatı: 11.425 TL Eski Ata Altın Satış Fiyatı: 11.575 TL
-
Ata Beşli Altın: Yeni Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 56,780 TL Yeni Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 56,715 TL Eski Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 56,694 TL Eski Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 57,267 TL
Bu fiyatlar 14 Ağustos 2023 tarihinde geçerlidir ve altın piyasasındaki dalgalanmalara göre değişebilir.
Altın için alım fırsatı doğdu mu? İslam Memiş açıkladı
Gram altının seçim döneminde 100 TL'ye çıkan makas aralığının geri düştüğü gözleniyor. Kapalı Çarşı'da gram altın 1780 TL seviyesine kadar yükselmiştir. Altın fiyatlarındaki yükselişin arkasında ise iç piyasada hükümetin altın ithalatına getirdiği kota kararı, rafinerilere uygulanan üretim sınırı ve ek vergi gibi önlemler yer almaktadır.
Peki, gram altında alım fırsatı var mı? Yeni TL'ye sahip olanlar dolar mı, yoksa Euro mu almalı? Gelecek hafta piyasalarda neler bekleniyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bu konulara dair değerlendirmelerde bulundu.
Ons altının geleceği belirsizdir. 1915 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Belirsiz bir yöne sahip olan ons altın, yakın zamanda bir yöne kırılabilir. Ancak bu kırılma gerçekleştiğinde direnç ve destek seviyeleri test edilecektir. Enflasyon verilerinin yanı sıra ABD enflasyon verisinin yüzde 3.2 olarak açıklanması da dikkat çekiyor. Beklentilere göre, enflasyon 2024 ikinci yarısından itibaren geri gelmeye başlayacak ve gelişmiş ülkelerde 2022'deki seviyelere yaklaşacaktır.
Gram altın için TL 1665 seviyesindedir. Serbest piyasada ise 1712 - 1718 aralığında işlem görmektedir. Altın ithalatına getirilen kota ve ek vergiler gibi önlemler nedeniyle altın fiyatlarında sınırlamalar görülmektedir. Gram altın için 1700 altında bir değer gözlenmemektedir. Altın fiyatlarının geleceği ise kotanın getirdiği etkilerle şekillenecektir.
Gram altın fiyatlarında yaşanan sınırlamalara rağmen, altın fiyatları yüzde 4'lük bir artış göstermiştir. Ancak resmi ve serbest piyasa arasındaki farklılıklara alışmak gerekmektedir. Altın fiyatları dalgalı bir seyir izlemeye devam edebilir.