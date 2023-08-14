ALTIN SON DAKİKA: 14 Ağustos kuyumcularda hafta sonu altın fiyatları! (Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam) Canlı bugün anlık fiyatlar...

Bu fiyatlar 14 Ağustos 2023 tarihinde geçerlidir ve altın piyasasındaki dalgalanmalara göre değişebilir.

Gram altın ın seçim döneminde 100 TL'ye çıkan makas aralığının geri düştüğü gözleniyor. Kapalı Çarşı'da gram altın 1780 TL seviyesine kadar yükselmiştir. Altın fiyatları ndaki yükselişin arkasında ise iç piyasada hükümetin altın ithalatına getirdiği kota kararı, rafinerilere uygulanan üretim sınırı ve ek vergi gibi önlemler yer almaktadır.

Peki, gram altında alım fırsatı var mı? Yeni TL'ye sahip olanlar dolar mı, yoksa Euro mu almalı? Gelecek hafta piyasalarda neler bekleniyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bu konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Ons altının geleceği belirsizdir. 1915 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Belirsiz bir yöne sahip olan ons altın, yakın zamanda bir yöne kırılabilir. Ancak bu kırılma gerçekleştiğinde direnç ve destek seviyeleri test edilecektir. Enflasyon verilerinin yanı sıra ABD enflasyon verisinin yüzde 3.2 olarak açıklanması da dikkat çekiyor. Beklentilere göre, enflasyon 2024 ikinci yarısından itibaren geri gelmeye başlayacak ve gelişmiş ülkelerde 2022'deki seviyelere yaklaşacaktır.