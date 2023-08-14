AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ 2023! Zamlı aile destek ödemesi yattı mı? Aile destek ödemesi Ağustos 2023 zammı ne kadar, kaç TL?

2023 Ağustos ayı, aile destek yardımı ödemelerinin yapılacağı tarih merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hak sahibi ailelerin merakla beklediği aile destek yardımı ödeme tarihini açıkladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ya da e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruda bulunan aileler, bu yardımların ne zaman yatacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, aile destek ödemesi ne zaman? Aile destek ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...
AĞUSTOS AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler Ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak."
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.