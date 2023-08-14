Evde bakım aylığı alan kişiler, sorgulama işlemi için cep telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla aylık alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747 numarasına SMS göndererek bakiye takibi yapabilir. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde, operatörünüz tarafından 1 SMS ücreti tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

Temmuz 2023 zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu. Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik nedeniyle evde bakım maaşlarında da farklılık oldu. Buna bağlı olarak evde bakım aylıkları 4 bin 337 TL iken düzenleme ile yüzde 17,55'lik zam oranı sonrasında 5 bin 98 TL olacak.