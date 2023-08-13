Son günlerde gündemde olan vergisiz akıllı telefon satışı konusu, yeni ay ile birlikte hız kazanmış ve pek çok kesim tarafından merakla beklenmeye başladı. Öğrenciye vergisiz telefon satışıyla detaylar merak edildi. Seçimlerden hemen önce müjdesi verilen üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere sağlanacak vergisiz telefon ve bilgisayar için araştırmalar sürüyor. Peki, vergisiz telefon satışı ne zaman? İşte detaylar...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GENÇLERE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet adımlarının atıldığını söyledi. Ayrıca Gençlik Bankası'nın kurulacağı aktarıldı.
ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?
7 Ağustos Kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Gençlerimize yatırım yapmayı spor, turizm, eğitim olmak üzere her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz."