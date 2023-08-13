Son günlerde gündemde olan vergisiz akıllı telefon satışı konusu, yeni ay ile birlikte hız kazanmış ve pek çok kesim tarafından merakla beklenmeye başladı. Öğrenciye vergisiz telefon satışıyla detaylar merak edildi. Seçimlerden hemen önce müjdesi verilen üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere sağlanacak vergisiz telefon ve bilgisayar için araştırmalar sürüyor. Peki, vergisiz telefon satışı ne zaman? İşte detaylar...