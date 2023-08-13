Tapu hisseli olunca ne olur? Hisseli tapu bir başkasına satılır mı?

Hisseli Tapu Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Hisseli tapunun avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar ve dezavantajlar şu şekilde sıralanabilir:

Avantajlar:

Mali Yükün Paylaşılması: Gayrimenkulün bakım ve masrafları, hissedarlar arasında eşit olarak paylaşılır. Bu nedenle, mali yükün tek bir kişiye değil, tüm sahiplere eşit şekilde dağıtılması avantaj sağlar.

Daha Fazla Yatırım İmkanı: Hisseli tapuda, birden fazla kişi ortak sahip olduğu için, gayrimenkulün gelecekteki değeri arttıkça her bir hissedar bu değerden faydalanır. Bu da daha fazla yatırım imkanı sunar.

Miras Paylaşımı: Hisseli tapu, miras yoluyla aktarılan gayrimenkullerde sıkça kullanılır. Böylece, miras kalan malın eşit şekilde paylaşımı sağlanır.