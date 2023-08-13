SGK-SSK, Bağkur, Tarım emekliye 9.894 TL jest! 7.500 TL maaş alana %31,92 kök zam şeması çıktı! Geriye 5 veri kaldı! Ocak 2024’te...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor, güncel tablo ortaya çıktı. Ocak ayında kim ne kadar maaş alacak soruları sıkça sorulmaya devam ederken eldeki verilere göre tahmini hesaplamalar yapılıyor. İşte Ağustos ayı yeni emekli zamlı maaş tablosu...

Emekliler her yıl düzenli olarak iki kez maaşlarında artış yaşıyor. Bu artışlar, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşiyor.Maaş artışları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre belirleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Memur emeklileri için ise toplu sözleşme artışı ile birlikte bir önceki zam oranının üzerinde oluşan enflasyon da maaşlara ekleniyor. Refah payı ve taban maaş uygulamaları ile bu oranlar yukarıya çekiliyor.