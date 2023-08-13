13 Ağustos 2023 Evde Bakım maaşı yatan iller listesi ve sorgulama ekranı gündemde yer alıyor. Peki Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
13 Ağustos 2023 Evde Bakım maaşı yatan iller listesi ve sorgulama ekranı gündemde yer alıyor. Peki Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK?
Türkiye genelinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, evde bakım maaşlarını her ayın 15'i ile 31'i arasında ödüyor. Bu kapsamda ağustos ayına ilişkin evde bakım maaşları henüz hesaplara yatırılmadı. Ancak aşağıdaki link üzerinden E-Devlet platformuna giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Bunun için T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor. Ardından, "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" ifadesini arama çubuğuna yazarak arama yapın ve ilgili sonuçlara ulaşmak için tıklayın. Bu özellik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bölümünün altında bulunuyor. Sorgulama sonucunda, evde bakım maaşı ödemesiyle ilgili ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alan kişiler, sorgulama işlemi için cep telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla aylık alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747 numarasına SMS göndererek bakiye takibi yapabilir. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde, operatörünüz tarafından 1 SMS ücreti tahsil edilir.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?
Temmuz 2023 zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu. Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik nedeniyle evde bakım maaşlarında da farklılık oldu. Buna bağlı olarak evde bakım aylıkları 4 bin 337 TL iken düzenleme ile yüzde 17,55'lik zam oranı sonrasında 5 bin 98 TL olacak.