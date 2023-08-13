2023 Ağustos ayı, aile destek yardımı ödemelerinin yapılacağı tarih merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hak sahibi ailelerin merakla beklediği aile destek yardımı ödeme tarihini açıkladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ya da e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruda bulunan aileler, bu yardımların ne zaman yatacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, aile destek ödemesi ne zaman? Aile destek ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...