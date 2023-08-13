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İlk defa ev alacaklara destek ödemesi! 2+1, 3+1 ev destek ödemesi ne zaman, şartları neler? Açıklama geldi...

Türkiye'nin hızla gelişen konut sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın öncülüğünde, ilk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik müjdeli bir haber geldi. Peki, ilk defa ev alacaklara destek ödemesi ne zaman? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 08:00 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 08:00
İlk defa ev alacaklara destek ödemesi! 2+1, 3+1 ev destek ödemesi ne zaman, şartları neler? Açıklama geldi...

Türkiye'nin hızla gelişen konut sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın öncülüğünde, ilk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik müjdeli bir haber geldi. Peki, ilk defa ev alacaklara destek ödemesi ne zaman? İşte detaylar...

İLK DEFA EV ALACAKLARA MÜJDE!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi'nde finans sektörünün önde gelen temsilcileriyle bir araya gelerek Orta Vadeli Program hazırlıklarını değerlendirdi.

Yapılan bu önemli toplantıda Cevdet Yılmaz, ev sahibi olmak isteyenlere müjde niteliğinde bir haber verdi. İlk evini alacaklara yönelik olarak finansal destek sağlanacağını duyuran Yılmaz, "Konut arzı teşvik edilecek. İlk konut alacak olanlara finansal destek verilecek" şeklinde ifadeler kullandı.

Ayrıca, "İlk konut edinimini destekleyici çerçevede hareket edeceğiz. Merkez Bankası ile BDDK'nın bu konuda çalışması var, konut arzını artırmak durumundayız" şeklinde de açıklamalarda bulundu.

Cevdet Yılmaz'ın bu duyurusu sonrasında, ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar arasında konuyla ilgili aramalar hız kazandı..

EV ALACAKLARA DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Cevdet Yılmaz tarafından duyurulan ilk defa ev alacaklara yönelik destek ödemelerinin başlama zamanı ve detayları henüz netlik kazanmış değil. Ancak, projenin ayrıntılarının Eylül ayında kesinlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili daha fazla bilgi geldiğinde, haberimizi güncelleyerek detayları paylaşacağız.


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