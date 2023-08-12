Muhtaç aylığına başvurmak isteyen bireyler gerekli belgeleri T.C. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne sunmalıdır. Başvuru için gerekli belgeler arasında muhtaç aylığı başvuru formu ve engelli durumunu belirten sağlık kurulu raporu bulunmaktadır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından, belgelerin T.C. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne iletilmesi gerekmektedir. Eğer başvuru sahibinin şahsen Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne gitme imkânı yoksa, başvuru belgelerini e-posta yoluyla iletebilme seçeneği bulunmaktadır.

Muhtaç aylığı, başvuru sahibinin vefatı, muhtaçlık durumunun sona ermesi veya bakımını üstlenecek birinin olması gibi durumlarda sona erebilir. Yetim erkek çocuklar için yaş sınırı 18, yükseköğrenimde ise 25'tir. Ayrıca, üç ay üst üste muhtaç aylığı alınmazsa, bir sonraki aydan itibaren bu destek kesilir.

Eğitim Düzeyine Göre Yardım Seçenekleri Vakıflar aynı zamanda eğitim düzeyine göre de yardım sağlamaktadır. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim düzeyindeki öğrencilere yönelik burslar, maddi desteğe ihtiyaç duyan aileler için önemli bir kaynaktır.

Ortaöğrenim Öğrencisi Bursu Maddi sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarının eğitimine destek olmak amacıyla sunulan ortaöğrenim öğrenci bursu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilere yöneliktir. Ortaöğrenim bursundan yararlanabilmek için öğrencinin belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir. Ancak, özel okul, açık öğretim ortaokulu ve liseleri, mesleki açık öğretim liselerini okuyan öğrenciler bu bursa başvuramazlar. Aynı zamanda muhtaç aylığı alan öğrenciler de bu bursu alamazlar.

Yükseköğrenim Öğrencisi Bursu Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenciler için sunulan bu bursa başvurular her yıl 15 Eylül ile 30 Ekim tarihleri arasında kabul edilmektedir. Başvuru yapacak öğrencilerin belirli kriterlere uyması gerekmektedir. Ancak, sürekli bir işte çalışan ve belirli gelir seviyesine sahip öğrenciler, Polis Akademisi ve askeri okullarda eğitim görenler, ek öğrenim gören öğrenciler, yüksek lisans veya doktora yapanlar, kamu kurumlarında eğitim yardımı alan öğrenciler bu burs programından yararlanamazlar.