SGK uzmanı erken emeklilik formülü verdi! 2024 yılında emekli olacak şanslı grup belli oldu

Emeklilikte 1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren düzenleme geliyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte emeklilik tablosu da değişecek ve prim günü yükümlülüğü daha önceki yıllara göre daha az olan kişiler için daha erken emeklilik imkanı doğacak. Yapılan düzenleme ile Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek ve 9 bin gün olan prim ödeme şartı 7.200 güne indirilecek. Ayrıca tarih kriteri de belirlenecek. Yapılacak düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek. SGK uzmanları prim gün sayısının düşürülmesiyle emekli olacak kişiler için hesaplamaları yaptı ve son gelişmeleri tek tek derledi.