Memur ve emeklilerinin beklediği haber! Toplu sözleşmede geri sayım: Kamunun teklifi masaya geliyor

Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı ziyaret ederek burada partililerle bir araya geldi. Işıkhan Memur ve emeklilerinin iki yıllık zam oranlarını belirleyecek Toplu Sözleşmeye ilişkin flaş bir açıklama yaptı.

"MİLLETİMİZDEN GELEN TALEPLERİ HİÇBİR ZAMAN GERİ ÇEVİRMEDİK"

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yürüyeceklerini anlatan Işıkhan şunları söyledi:

"Yolun başında bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik. Biliyorsunuz, göreve gelir gelmez asgari ücretimizi belirledik. Akabinde memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın maaşlarında sağlanan iyileştirmeler için hemen harekete geçtik.