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takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

Kıyıda köşede parası olanlar müjde yaşadınız! Bir ayda 150.000 TL'ye büyük mevduat getirisi! Ağustos 2023 kazancı hesaplandı

Mevduat faiz oranları yatırımcılar için önemli bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor. Bankaların müşteri çekmek amacıyla faiz oranlarını güncellemesi tasarruf sahiplerine cazip fırsatlar sunuyor. Özellikle 32 günlük mevduat faiz oranlarına yönelik yapılan araştırmalar yatırımcıların getiri potansiyeli hakkında bilgi sahibi olmalarına katkı sağlıyor. Her bir bankanın sunduğu faiz oranlarına göre net getiri miktarları ve vade sonu ödemeleri farklılık gösteriyor. İşte bazı bankaların mevduat faiz oranları ve yatırımcılara sunulan getiri potansiyelleri

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 11:01 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 11:01
Kıyıda köşede parası olanlar müjde yaşadınız! Bir ayda 150.000 TL’ye büyük mevduat getirisi! Ağustos 2023 kazancı hesaplandı

Mevduat hesapları birikim yapmak isteyenler için güvenli ve risksiz bir yatırım seçeneği olarak öne çıkıyor. Bankaların sunduğu yüksek faiz oranları, birikim yapmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Yatırımcılar belirli bir süre boyunca paralarını bankalara mevduat olarak yatırarak faiz geliri elde edebiliyor. Bu hesaplar finansal hedeflerine ulaşmak isteyen bireyler için önemli bir araç haline geldi. Son dönemde 32 günlük mevduat faiz oranlarında yapılan araştırmaların artmasıyla birlikte en yüksek faiz veren banka da belirlendi.

CEPTETEB

Faiz Oranı
%25,00
Net Getiri
2.928,08 TL
Vade Sonu Ödeme
152.928,08 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı
%27,00
Net Getiri
3.162,33 TL
Vade Sonu Ödeme
153.162,33 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı
%25,50
Net Getiri
2.986,64 TL
Vade Sonu Ödeme
152.986,64 TL

AKBANK
(Yeni katılanlara özel)
Faiz Oranı
%32,00
Net Getiri
3.747,95 TL
Vade Sonu Ödeme
153.747,95 TL

Akbank Direkt Vadeli Hesap
Faiz Oranı
%24,00
Net Getiri
2.810,96 TL
Vade Sonu Ödeme
152.810,96 TL

ING

Faiz Oranı
%31,00
Net Getiri
3.630,82 TL
Vade Sonu Ödeme
153.630,82 TL


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