Hisseli tapu sahiplerine uyarı! Son zamanlarda ayyuka çıktı! Her an evsiz kalabilirsiniz!

Hisseli tapusu olan gayrimenkullerde hisse sahiplerinin satış işlemlerini dikkatli bir şekilde gerçekleştirmeleri son derece önemlidir. Aksi halde, ilerleyen süreçte ciddi mali sorunlarla karşılaşma riski doğabilir. Son dönemde, konut sahibi olmak veya yatırım yapmak isteyenler arasında, daha uygun fiyatlarla elde edilebilecek 'hisseli' tapulu konutlar popüler hale geldi. Ancak bu tür tapuların bilinmeyen pek çok risk içerdiği ortaya çıktı. İşte bu risklere dair detaylar...
Büyük Risk Var
Gayrimenkul uzmanları, bu konuda, "Belediyeler zaman içinde imar planlarını değiştirebiliyorlar. Bir zamanlar üzerinde bina bulunan bir arazi, günümüzde yeşil alan veya okul arazisi olarak imar planına geçmiş olabilir. Bu durumda, ev satın aldığınızda, aslında yeşil alana dönüştürülen bir mülk sahibi olabilirsiniz." şeklinde açıklama yaptılar.
120 Metrekare 60 Metrekareye Düşüyor
'Hisseli' tapu alırken en önemli unsurlardan biri de imar durumu bilgisidir. Çünkü, örneğin 10 katlı bir bina, yıkım sonrası 5 kata düşürülebilir. Bu olasılık yalnızca bir örnektir ve sayısız benzer durum yaşanmıştır. Gayrimenkul uzmanları, "Örneğin, sahip olduğunuz 17 metrekarelik arsa payı, imar düzenlemesi sonucu 10 katlı binanın 5 kata düşmesi nedeniyle yarı yarıya azalabilir. İmar durumu nedeniyle, sahip olduğunuz 120 metrekarelik daire de 60 metrekareye inebilir." şeklinde uyardılar.