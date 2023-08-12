SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

Emeklilere cumartesi sürprizi geldi! Yeni artış sonrası emekliye maaşa ek 7.500 TL artı 10.000 TL veriliyor

Milyonlarca emekli vatandaş için sevindirici haber geldi. Bankalar promosyon ödemelerinde gerçekleşen artışla müjdeli haber verildi. Bu gelişme emekliler arasında memnuniyetle karşılandı ve banka tercihlerinde de değişikliklere yol açtı. Milyonlar bankaların sunduğu promosyon ödemelerinden yararlanma fırsatına sahip. Ancak bu ödemelerden yararlanabilmek için üç yıllık bir taahhüt şartı bulunuyor. Emekliler promosyon ödemesi yapılan bankada en az 3 yıl süreyle kalma taahhüdü veriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 17:18 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 17:18
Emeklilere cumartesi sürprizi geldi! Yeni artış sonrası emekliye maaşa ek 7.500 TL artı 10.000 TL veriliyor

Emeklilere temmuz ayında gerçekleşen zam sonrası özel bankalar da promosyon ödemelerinde artış yapma kararı aldı. Başlangıçta 750 TL seviyesinde olan promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye kadar yükseldi. Promosyon ödemesindeki artış banka değiştirmeyi düşünen emeklilerin sayısını da artırdı. Emekliler daha yüksek ödeme alabilmek için tek tek sunulan teklifleri mercek altına alıyor. Çeşitli bankalar emekli maaşı alanlara sunulan avantajlı fırsatlarla dikkat çekiyor. Akşam mesai saatlerinden sonra yapılan promosyon başvurularında ödemeleri genelde 08.30 ya da 08.45 gibi hesaplara geçiyor.

ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK, HALKBANK

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, emekli maaşı 3.000 TL'den başlayanlara özel olarak 10.000 TL ve üzeri aylık alanlara 5.000 TL'ye varan promosyon fırsatları sunuyor.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşı 10.000 TL arasında olanlara özel olarak 6.750 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Bu promosyon, emeklilere maddi anlamda destek sağlamayı hedefliyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank 8.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca CardFinans kredi kartı kullanıcılarına yıllık 1.200 TL indirim avantajı sunarak finansal kazançlarını artırıyor.

AKBANK

3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi Bankası emeklilere yönelik 9.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi sunuyor. Bu promosyon, emeklilere maddi kolaylık sağlama amacını taşıyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası ilk emekli maaş ödemesini İş Bankası'na taşıyan veya burada tercih eden emeklilere 7.500 TL'ye varan nakit ödeme yapma fırsatı sunuyor.


SON DAKİKA