ALTIN SON DAKİKA: 12 Ağustos kuyumcularda hafta sonu altın fiyatları! (Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam) Canlı bugün anlık fiyatlar...

Ata Altın: Yeni Ata Altın Alış Fiyatı: 11.426 TL Yeni Ata Altın Satış Fiyatı: 11.549 TL Eski Ata Altın Alış Fiyatı: 11.407 TL Eski Ata Altın Satış Fiyatı: 11.542 TL

Ata Beşli Altın: Yeni Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 56,776 TL Yeni Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 57,572 TL Eski Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 56,690 TL Eski Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 57,486 TL



Gremse Altın: Yeni Gremse Altın Alış Fiyatı: 27.660 lira Yeni Gremse Altın Satış Fiyatı: 28,027 lira Eski Gremse Altın Alış Fiyatı: 27.662 lira Eski Gremse Altın Satış Fiyatı: 27,996 lira



Altın fiyatları, iç ve dış faktörlerin etkisiyle sürekli olarak değişebilir. Hafta sonu gram altın fiyatları ve kuyumcu makas aralığı, güncel piyasa koşullarına ve kuyumcuların politikalarına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle güvenilir bir kaynağı takip ederek en güncel fiyat bilgilerine ulaşmanız önemlidir.