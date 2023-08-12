ALTIN SON DAKİKA: 12 Ağustos kuyumcularda hafta sonu altın fiyatları! (Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam) Canlı bugün anlık fiyatlar...

Kuyumcuların makas aralığı, alış ve satış fiyatları arasındaki farkı ifade eder. Bu fark, kuyumcuların işlem maliyetlerini ve kar marjlarını içerir. Makas aralığı, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların yanı sıra kuyumcunun politikalarına da bağlı olarak değişebilir. Genellikle piyasalarda oluşan fiyatların üzerine bir miktar eklenerek satış yapılır. Ancak bu fark kuyumcudan kuyumcuya farklılık gösterebilir. Bugün gram altın kaç lira? Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları nedir? İşte 12 Ağustos 2023 tarihinde güncel altın fiyatları: