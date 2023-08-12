PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

ALTIN SON DAKİKA: 12 Ağustos kuyumcularda hafta sonu altın fiyatları! (Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam) Canlı bugün anlık fiyatlar...

Altın piyasasında gerçekleşen son gelişmeler, vatandaşların ve yatırımcıların fiyatları yakından takip etmelerine neden oldu. Haftalık bazda yaşanan veri akışları ve dışsal etkiler, altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açtı. İşte, bu hafta sonu için gram altın fiyatları ve kuyumcuların makas aralığı hakkında bilgiler: Hafta sonu gram altın fiyatları, piyasalardaki gelişmelere göre belirlenmektedir. Ancak, net bir fiyat sunabilmem için güncel piyasa verilerine ihtiyacım bulunuyor. Altın fiyatları anlık olarak değişebildiğinden, güncel fiyat bilgileri için güvenilir bir kaynağı kontrol etmeniz tavsiye edilir. Kuyumcuların hafta sonu fiyatları, genellikle cuma günü piyasa kapanışı öncesinde belirlenir ve pazartesi günü güncellenir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 12:50 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 11:11
ALTIN SON DAKİKA: 12 Ağustos kuyumcularda hafta sonu altın fiyatları! Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Canlı bugün anlık fiyatlar...

Kuyumcuların makas aralığı, alış ve satış fiyatları arasındaki farkı ifade eder. Bu fark, kuyumcuların işlem maliyetlerini ve kar marjlarını içerir. Makas aralığı, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların yanı sıra kuyumcunun politikalarına da bağlı olarak değişebilir. Genellikle piyasalarda oluşan fiyatların üzerine bir miktar eklenerek satış yapılır. Ancak bu fark kuyumcudan kuyumcuya farklılık gösterebilir. Bugün gram altın kaç lira? Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları nedir? İşte 12 Ağustos 2023 tarihinde güncel altın fiyatları:

ALTIN FİYATLARI CANLI 12 AĞUSTOS 2023

12 Ağustos 2023 tarihindeki altın fiyatları:

  • Gram Altın:

    • Alış Fiyatı: 1.704,64 TL
    • Satış Fiyatı: 1.729,48 TL

  • Çeyrek Altın:

    • Yeni Çeyrek Alış Fiyatı: 2.783 TL
    • Yeni Çeyrek Satış Fiyatı: 2.825 TL
    • Eski Çeyrek Alış Fiyatı: 2.774 TL
    • Eski Çeyrek Satış Fiyatı: 2.816 TL

  • Yarım Altın:

    • Yeni Yarım Alış Fiyatı: 5.566 TL
    • Yeni Yarım Satış Fiyatı: 5.650 TL
    • Eski Yarım Alış Fiyatı: 5.553 TL
    • Eski Yarım Satış Fiyatı: 5.616 TL

  • Tam Altın:

    • Yeni Tam Alış Fiyatı: 11,117 TL
    • Yeni Tam Satış Fiyatı: 11.250 TL
    • Eski Tam Alış Fiyatı: 11,049 TL
    • Eski Tam Satış Fiyatı: 11.233 TL

  • Ata Altın:

    • Yeni Ata Altın Alış Fiyatı: 11.426 TL
    • Yeni Ata Altın Satış Fiyatı: 11.549 TL
    • Eski Ata Altın Alış Fiyatı: 11.407 TL
    • Eski Ata Altın Satış Fiyatı: 11.542 TL

  • Ata Beşli Altın:

    • Yeni Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 56,776 TL
    • Yeni Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 57,572 TL
    • Eski Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 56,690 TL
    • Eski Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 57,486 TL

  • Gremse Altın:

    • Yeni Gremse Altın Alış Fiyatı: 27.660 lira
    • Yeni Gremse Altın Satış Fiyatı: 28,027 lira
    • Eski Gremse Altın Alış Fiyatı: 27.662 lira
    • Eski Gremse Altın Satış Fiyatı: 27,996 lira

Altın fiyatları, iç ve dış faktörlerin etkisiyle sürekli olarak değişebilir. Hafta sonu gram altın fiyatları ve kuyumcu makas aralığı, güncel piyasa koşullarına ve kuyumcuların politikalarına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle güvenilir bir kaynağı takip ederek en güncel fiyat bilgilerine ulaşmanız önemlidir.


SON DAKİKA