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Zamlı aile destek ödemesi ne zaman yatacak? AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ 2023! Aile destek ödemesi Ağustos 2023 zammı ne kadar, kaç TL?

2023 Ağustos ayı, aile destek yardımı ödemelerinin yapılacağı tarih merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hak sahibi ailelerin merakla beklediği aile destek yardımı ödeme tarihini açıkladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ya da e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruda bulunan aileler, bu yardımların ne zaman yatacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, aile destek ödemesi ne zaman? Aile destek ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 17:06 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 17:12
Zamlı aile destek ödemesi ne zaman yatacak? AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ 2023! Aile destek ödemesi Ağustos 2023 zammı ne kadar, kaç TL?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yaptığı resmi açıklamada, ağustos ayı içerisinde yapılacak aile destek yardımı ödemelerinin tarihini duyurdu. Bu açıklama ile birlikte vatandaşlar, belirtilen tarihte hesaplarına yatacak olan yardım miktarını öğrenmek için adeta geri sayıma başladı. İşte zamlı aile destek ödeme tarihleri...

AĞUSTOS AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler Ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak."

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

AİLE DESTEK YARDIMI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEME SORGULAMA EKRANI


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