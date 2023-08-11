Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yaptığı resmi açıklamada, ağustos ayı içerisinde yapılacak aile destek yardımı ödemelerinin tarihini duyurdu. Bu açıklama ile birlikte vatandaşlar, belirtilen tarihte hesaplarına yatacak olan yardım miktarını öğrenmek için adeta geri sayıma başladı. İşte zamlı aile destek ödeme tarihleri...
AĞUSTOS AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler Ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak."
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.