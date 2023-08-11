Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yaptığı resmi açıklamada, ağustos ayı içerisinde yapılacak aile destek yardımı ödemelerinin tarihini duyurdu. Bu açıklama ile birlikte vatandaşlar, belirtilen tarihte hesaplarına yatacak olan yardım miktarını öğrenmek için adeta geri sayıma başladı. İşte zamlı aile destek ödeme tarihleri...