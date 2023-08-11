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Vakıflara maddi yardım başvurusu nasıl yapılır? 2023-2024 maddi yardım nasıl alınır?

Vakıflardan maddi yardım alabilmek için, öncelikle ilgili vakfın belirlediği şartları yerine getirmek gerekmektedir. Vakıflar, topluma hizmet ve fayda sağlama amacıyla maddi yardımlarda bulunurlar. Bu yardımlardan faydalanmak isteyen bireyler, aylık gelirleri ve diğer destekler ile kendilerine en uygun olan yardımı seçmek adına belirlenen şartları kabul etmeli ve yerine getirmelidir.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 09:30 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 09:30
Vakıflara maddi yardım başvurusu nasıl yapılır? 2023-2024 maddi yardım nasıl alınır?

Vatandaşlarımızın ekonomik zorluklarla başa çıkmak adına çeşitli seçenekleri araştırdığı günümüzde, devlet desteklerinin yetersiz kaldığı durumlarda vakıflar önemli bir alternatif sunmaktadır. Vakıfların sunduğu maddi yardımlardan faydalanmak isteyenler için adımlar ve gereken şartlar nelerdir?

Muhtaç Aylığı ve Başvuru Şartları

Muhtaç aylığı, %40 engel oranına sahip bireylerin desteklenmesi amacıyla sağlanan bir yardımdır. Gelir elde etmekte güçlük çeken bu bireyler, muhtaç kabul edilerek bu destekten faydalanabilirler. Muhtaç aylığına başvurabilmek için gereken şartlar şunlardır:

  1. Sosyal güvencesinin olmaması gerekmektedir.
  2. Hiçbir gelir kaynağının bulunmaması veya aylık almaması gerekmektedir.
  3. Mahkeme kararı veya kanun sonucuyla bakım altında olunmamalıdır.
  4. Gelir elde edebilecek taşınabilir veya taşınamaz mal sahibi olmamalıdır.
  5. Eğer gelir elde edebilecek mal varsa, bu malın sağlayacağı gelirin muhtaç aylığını aşmaması gerekmektedir.

Muhtaç aylığına başvurmak isteyen bireyler gerekli belgeleri T.C. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne sunmalıdır. Başvuru için gerekli belgeler arasında muhtaç aylığı başvuru formu ve engelli durumunu belirten sağlık kurulu raporu bulunmaktadır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından, belgelerin T.C. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne iletilmesi gerekmektedir. Eğer başvuru sahibinin şahsen Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne gitme imkânı yoksa, başvuru belgelerini e-posta yoluyla iletebilme seçeneği bulunmaktadır.

Muhtaç aylığı, başvuru sahibinin vefatı, muhtaçlık durumunun sona ermesi veya bakımını üstlenecek birinin olması gibi durumlarda sona erebilir. Yetim erkek çocuklar için yaş sınırı 18, yükseköğrenimde ise 25'tir. Ayrıca, üç ay üst üste muhtaç aylığı alınmazsa, bir sonraki aydan itibaren bu destek kesilir.

Eğitim Düzeyine Göre Yardım Seçenekleri

Vakıflar aynı zamanda eğitim düzeyine göre de yardım sağlamaktadır. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim düzeyindeki öğrencilere yönelik burslar, maddi desteğe ihtiyaç duyan aileler için önemli bir kaynaktır.

Ortaöğrenim Öğrencisi Bursu

Maddi sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarının eğitimine destek olmak amacıyla sunulan ortaöğrenim öğrenci bursu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilere yöneliktir. Ortaöğrenim bursundan yararlanabilmek için öğrencinin belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir. Ancak, özel okul, açık öğretim ortaokulu ve liseleri, mesleki açık öğretim liselerini okuyan öğrenciler bu bursa başvuramazlar. Aynı zamanda muhtaç aylığı alan öğrenciler de bu bursu alamazlar.

Yükseköğrenim Öğrencisi Bursu

Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenciler için sunulan bu bursa başvurular her yıl 15 Eylül ile 30 Ekim tarihleri arasında kabul edilmektedir. Başvuru yapacak öğrencilerin belirli kriterlere uyması gerekmektedir. Ancak, sürekli bir işte çalışan ve belirli gelir seviyesine sahip öğrenciler, Polis Akademisi ve askeri okullarda eğitim görenler, ek öğrenim gören öğrenciler, yüksek lisans veya doktora yapanlar, kamu kurumlarında eğitim yardımı alan öğrenciler bu burs programından yararlanamazlar.


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