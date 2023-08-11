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Tatlıpınar Enerji Üretim halka arz tarihi! TATEN HALKA ARZ TARİHİ! Talep toplama ne zaman, 1 lot kaç TL?

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş, halka arz süreciyle yatırımcılar için cazip bir yatırım fırsatı sunmaya hazırlanıyor. Şirketin halka arzı için SPK onayı bekleniyor ve perşembe günleri SPK tarafından açıklanan halka arz kararıyla ilgili detaylar merak ediliyor.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 12:01 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 12:01
Tatlıpınar Enerji Üretim halka arz tarihi! TATEN HALKA ARZ TARİHİ! Talep toplama ne zaman, 1 lot kaç TL?

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş, halka arz süreciyle yatırımcılar için cazip bir yatırım fırsatı sunmaya hazırlanıyor. Şirketin halka arzı için SPK onayı bekleniyor ve perşembe günleri SPK tarafından açıklanan halka arz kararıyla ilgili detaylar merak ediliyor.

TATEN HALKA ARZ ŞEKLİ

Sermaye Artırımı : 20.600.000 Lot

Ortak Satışı : 27.600.000 Lot (Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu)

Ortak Satışı : 9.200.000 Lot (Ali İbrahimağaoğlu)

Ortak Satışı : 9.200.000 Lot (Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.)

TATEN HALKA ARZ SONRASI HİSSE SATMAMA TAAHÜDÜ VAR MI?

6 Ay, İhraççı.

6 Ay, Ortaklar satış yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Hisse Fiyat İstikrarı var mı? ve Günlük Alım Emri Taahhüdü Var mı?

Fiyat İstikrarı Planlanmamaktadır

5 Gün, 9.200.000 adet günlük geçerli alım emri girecektir.

Tatlıpınar Enerji Üretim Hisse Halka Açıklık Oranı?

%25.04

T1-T2 kullanılamaz.

HALKA ARZ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır.


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