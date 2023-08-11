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Tapu hisseli olunca ne olur? Hisseli tapu bir başkasına satılır mı?

Gayrimenkul sahipliği, birçok farklı şekilde gerçekleşebilir ve her bir sahiplik türü belirli hak ve sorumlulukları beraberinde getirir. Hisseli tapu da, taşınmaz mal sahipliğinin bir şekli olarak öne çıkar. Özellikle bir gayrimenkulde birden fazla kişinin ortak sahipliği durumunda, hisseli tapu devreye girer. Bu tapu türü, ortak sahiplerin haklarını ve paylarını yasal olarak belirlemeyi amaçlar.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 08:01 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 08:01
Tapu hisseli olunca ne olur? Hisseli tapu bir başkasına satılır mı?

Hisseli tapu, Türkiye'de gayrimenkul sahiplerinin sıklıkla karşılaştığı tapu çeşitlerinden biridir. Birden fazla kişinin aynı gayrimenkulün sahibi olabileceği bu tapu türü, diğer tapu türlerinden bazı farklılıklar gösterir. Vatandaşlar, hisseli tapu hakkında çeşitli sorular sormaktadır. Biz de bu haberde, hisseli tapuyla ilgili merak edilen soruların cevaplarını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Hisseli Tapu Nasıl Oluşur?

Hisseli tapu, genellikle miras yoluyla veya gayrimenkulü birlikte satın alan kişiler arasında paylaşım yapılarak oluşur. Örneğin, bir aile bireyinin vefatı sonucunda miras kalan gayrimenkulde hisseli tapu uygulanabilir. Aynı şekilde, birkaç kişi bir araya gelerek bir gayrimenkulu birlikte satın aldıklarında da hisseli tapu düzenlenebilir.

Hisseli Tapuda Paylar Eşit mi Dağıtılır?

Evet, hisseli tapuda paylar eşit bir şekilde dağıtılır. Gayrimenkulün tüm bölümlerine sahip olan hissedarlar, eşit oranda pay sahibi olurlar. Yani, taşınmazın her bir kısmı için hak sahiplerinin payları aynıdır. Bu sayede, her bir hissedarın gayrimenkul üzerinde eşit hakları bulunur.

Hisseli Tapu Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Hisseli tapunun avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar ve dezavantajlar şu şekilde sıralanabilir:

Avantajlar:

Mali Yükün Paylaşılması: Gayrimenkulün bakım ve masrafları, hissedarlar arasında eşit olarak paylaşılır. Bu nedenle, mali yükün tek bir kişiye değil, tüm sahiplere eşit şekilde dağıtılması avantaj sağlar.

Daha Fazla Yatırım İmkanı: Hisseli tapuda, birden fazla kişi ortak sahip olduğu için, gayrimenkulün gelecekteki değeri arttıkça her bir hissedar bu değerden faydalanır. Bu da daha fazla yatırım imkanı sunar.

Miras Paylaşımı: Hisseli tapu, miras yoluyla aktarılan gayrimenkullerde sıkça kullanılır. Böylece, miras kalan malın eşit şekilde paylaşımı sağlanır.

Dezavantajlar:

Karar Almada Zorluk: Hisseli tapuya sahip kişiler, gayrimenkul üzerinde ortak kararlar almak zorunda kalabilirler. Her bir karar için tüm hissedarların onayı gerekebilir, bu da karar alma süreçlerini uzatabilir.

Bölünme ve Satış Zorlukları: Hisseli gayrimenkulün bir kısmının satışı veya bölünmesi için tüm hissedarların anlaşması gerekir. Bu da gayrimenkulün satış veya bölünme süreçlerini karmaşık hale getirir.

Hisseli Tapu Satılabilir mi?

Evet, hisseli tapu satılabilir. Bir hisseli tapu sahibi, payını başka birine satabilir veya devredebilir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Eğer kişi, gayrimenkulün tamamına değil sadece kendi payına sahip olabilir. Yani, hisseli tapu sahibi, gayrimenkulün tamamını tek başına satma veya kullanma hakkına sahip değildir.

Hisseli Tapu İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Hisseli tapuyla ilgili en sık karşılaşılan sorulardan bazıları şunlardır:

Hisseli Tapuda Kira Geliri Nasıl Paylaşılır?

Hisseli tapu sahipleri, gayrimenkulün kira gelirini sahip oldukları pay oranında eşit şekilde paylaşırlar. Örneğin, bir hissedarın payı %50 ise, o kişi kira gelirinin yarısını alır.

Hisseli Tapu Nasıl Devredilir?

Hisseli tapunun devri, noter huzurunda gerçekleştirilir. Payın devredileceği kişi ile tüm hissedarlar arasında anlaşma sağlanır ve noter onayıyla işlem tamamlanır.

Hisseli Tapuda Ortak Kullanım Alanları Nasıl Belirlenir?

Hisseli tapuda, ortak kullanım alanları tüm hissedarlar tarafından eşit şekilde kullanılır. Ortak alanların kullanımıyla ilgili önemli kararlar, hissedarlar arasında anlaşmayla belirlenir.


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