Sigorta başlangıcı 5 yıl geriye çekiliyor! Prim günü eksik olan EPT’lilere erken emeklilik müjdesi geldi! 4A-4B-4C dahil hepsi...

Emeklilikte 1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren düzenleme geliyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte emeklilik tablosu da değişecek ve prim günü yükümlülüğü daha önceki yıllara göre daha az olan kişiler için daha erken emeklilik imkanı doğacak. Yapılan düzenleme ile Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek ve 9 bin gün olan prim ödeme şartı 7.200 güne indirilecek. Ayrıca tarih kriteri de belirlenecek. Yapılacak düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek.
7200 GÜNE DÜŞÜYOR
9000 yerine 7200 prim günüyle emekli olunabilecek. Yapılacak düzenlemeden öncelikle küçük esnaf ve çiftçiler yararlanacak. Çalışmalar sırasında öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak.
Bu kapsamda iş yerinde çalışan işçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler sürerken çalışmalar sonucunda çizilecek çerçeveyle prim indiriminden kimlerin yararlanacağı belli olacak. Ayrıca yapılacak düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek.