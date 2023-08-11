PTT kart hesap bakiyesi sorgulama ve öğrenme! PTT hesap bakiyesini nasıl öğreniriz?

PTT hesap bakiyesini sorgulamanın birçok farklı yolu bulunmaktadır. İlk yöntem olarak, PTT ATM'lerini ziyaret ederek hesap bakiyesi sorgulaması yaptırabilirsiniz. Kartınızı ATM'ye yerleştirdikten sonra 4 haneli şifrenizi girmeniz gerekmektedir. Şifrenizi girdikten sonra hesap işlemleri seçeneklerini takip ederek kart bakiyenizi ana ekranda görebilirsiniz. PTT kartınızı, birçok farklı bankanın ATM'sinde kullanabilirsiniz. Ancak, bakiye görüntüleme yetkisi olmayan bazı bankalar bulunmaktadır. Bakiye sorgulama amacıyla ATM kullanacaksanız, Ziraat, Denizbank, Halkbank veya Vakıfbank gibi bankaların ATM'lerini tercih etmelisiniz.