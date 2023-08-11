PTT kart hesap bakiyesi sorgulama ve öğrenme! PTT hesap bakiyesini nasıl öğreniriz?

PTT hesap bakiyesini sorgulamanın birçok farklı yolu bulunmaktadır. İlk yöntem olarak, PTT ATM'lerini ziyaret ederek hesap bakiyesi sorgulaması yaptırabilirsiniz. Kartınızı ATM'ye yerleştirdikten sonra 4 haneli şifrenizi girmeniz gerekmektedir. Şifrenizi girdikten sonra hesap işlemleri seçeneklerini takip ederek kart bakiyenizi ana ekranda görebilirsiniz. PTT kartınızı, birçok farklı bankanın ATM'sinde kullanabilirsiniz. Ancak, bakiye görüntüleme yetkisi olmayan bazı bankalar bulunmaktadır. Bakiye sorgulama amacıyla ATM kullanacaksanız, Ziraat, Denizbank, Halkbank veya Vakıfbank gibi bankaların ATM'lerini tercih etmelisiniz.
Şubeye Giderek Bakiye Sorgulama
Bakiye bilgisini öğrenmek için başka bir yöntem de PTT şubelerine gitmektir. Şubeye giderek bir sıra alıp beklemeniz gerekebilir. Sıra size geldiğinde, yetkili kişiye TC kimlik numaranızı ve istenen bilgileri vererek hesap bakiyenizi öğrenebilirsiniz.
İnternet Bankacılığı ile Hesap Bakiyesi Sorgulama
PTT uygulamasını indirerek mobil bankacılık hizmetlerine erişim sağlayabilirsiniz. Mobil uygulama, size özel bir bankacılık şifresi oluşturmanızı isteyecektir. Bu şifreyi her girişinizde kullanacaksınız, bu yüzden güvenliğine dikkat etmelisiniz. PTT Kart bakiye sorgulama menüsüne giriş yaparak hesap bakiyenizi kolayca görebilirsiniz.