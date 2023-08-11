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Kumbara misali birikim yapana ikinci emeklilik müjdesi! Ömür boyu maaşa ek olarak ödenecek

Emeklilik döneminde rahat bir yaşam sürmek pek çok kişinin en büyük hayali olarak öne çıkıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bu hayali gerçekleştirmenin kapılarını aralıyor. BES emeklilik maaşının yanı sıra ikinci bir maaş fırsatı sunarak vatandaşlara ek finansal güvence sağlıyor. Devlet katkısıyla cazip hale gelen BES 10 yıl gibi bir sürede birikim yapma imkanı tanıyor. Bu birikimler çalışanlara ileride iki maaş alma şansı sunuyor. Emekli olmak için gereken şart ise 10 yıl süre ve 56 yaşını tamamlamak olarak belirleniyor.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 15:26 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 15:26
Kumbara misali birikim yapana ikinci emeklilik müjdesi! Ömür boyu maaşa ek olarak ödenecek

Bireysel Emeklilik Sistemi, başladığı günden bu yana vatandaşların sıklıkla başvurduğu sistemlerden biri haline geldi. Ödeme miktarının artmasıyla birlikte alınan devlet destek tutarı da artış gösteriyor. Bunun yanı sıra 10 yılda biriktirilen birikimler ilerleyen yıllarda iki maaş alma hakkını da beraberinde getiriyor. Bireysel Emeklilik Sistemi vatandaşlara hem emeklilik döneminde hem de sonrasında finansal güvence sağlama konusunda önemli bir fırsat sunuyor.

ÇİFTE EMEKLİLİK FIRSATI SUNUYOR

Bireysel Emeklilik Sistemi sadece emeklilik maaşı değil, aynı zamanda geleceğe yönelik finansal güvence sağlama amacını taşıyor. Özellikle devlet katkıları sayesinde cazip hale gelen BES çalışanlara çifte emeklilik fırsatı sunuyor. 10 yıl gibi kısa bir süre içinde biriken birikimler ilerleyen yıllarda ikinci bir maaş alma imkanı sağlıyor.

10 YIL VE 56 YAŞ ŞARTI...

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden emekli olmak için belirli şartlar bulunuyor. Sistemde ilk giriş tarihinden itibaren 10 yıl boyunca sistemde kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız gerekiyor.

Bu şartları sağladığınızda emekli olabilirsiniz. Ayrıca emekliliğinizi ileri bir tarihte de kullanabilme imkanınız bulunuyor.

BES'e dahil olan her vatandaşa, brüt ücreti üzerinden devlet katkısı sağlanıyor. Ödeme miktarı arttıkça alınan destek miktarı da artıyor. Bu da BES'i daha da cazip hale getiriyor.

Buna ek olarak 10 yıl gibi bir sürede birikim sağlama imkanı sunan BES, çalışanlara ileride ikinci bir maaş alma şansı sunuyor.

HEM 3 MAAŞ HEM TAZMİNAT İÇİN...

Özellikle devlet katkıları sistemi cazip hale getirirken 10 yıl gibi bir sürede emeklilik sunması da avantaj sağlıyor. Böylece çalışanlara hem sosyal güvenlik kurumundan hem de BES vasıtasıyla çifte emeklilik fırsatı sunulmuş oluyor.

Öyle ki 2000 ve sonrasında işe girmiş olanlar çalışırken BES'ten emekli olup daha sonra SGK'dan ikinci emekliliklerine, dolayısıyla ikinci maaşlarına da kavuşacaklar.

Üstelik emekli olduktan sonra çalışırlarsa bir üçüncü maaş ve ikinci tazminat hakkı da doğmuş olacak. BES'ten emeklilik için veya toplu para için 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak yeterli oluyor.


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