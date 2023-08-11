Kumbara misali birikim yapana ikinci emeklilik müjdesi! Ömür boyu maaşa ek olarak ödenecek

Bu şartları sağladığınızda emekli olabilirsiniz. Ayrıca emekliliğinizi ileri bir tarihte de kullanabilme imkanınız bulunuyor.

BES'e dahil olan her vatandaşa, brüt ücreti üzerinden devlet katkısı sağlanıyor. Ödeme miktarı arttıkça alınan destek miktarı da artıyor. Bu da BES'i daha da cazip hale getiriyor.

Buna ek olarak 10 yıl gibi bir sürede birikim sağlama imkanı sunan BES, çalışanlara ileride ikinci bir maaş alma şansı sunuyor.

HEM 3 MAAŞ HEM TAZMİNAT İÇİN... Özellikle devlet katkıları sistemi cazip hale getirirken 10 yıl gibi bir sürede emeklilik sunması da avantaj sağlıyor. Böylece çalışanlara hem sosyal güvenlik kurumundan hem de BES vasıtasıyla çifte emeklilik fırsatı sunulmuş oluyor.