Kumbara misali birikim yapana ikinci emeklilik müjdesi! Ömür boyu maaşa ek olarak ödenecek

Bireysel Emeklilik Sistemi, başladığı günden bu yana vatandaşların sıklıkla başvurduğu sistemlerden biri haline geldi. Ödeme miktarının artmasıyla birlikte alınan devlet destek tutarı da artış gösteriyor. Bunun yanı sıra 10 yılda biriktirilen birikimler ilerleyen yıllarda iki maaş alma hakkını da beraberinde getiriyor. Bireysel Emeklilik Sistemi vatandaşlara hem emeklilik döneminde hem de sonrasında finansal güvence sağlama konusunda önemli bir fırsat sunuyor.
ÇİFTE EMEKLİLİK FIRSATI SUNUYOR
Bireysel Emeklilik Sistemi sadece emeklilik maaşı değil, aynı zamanda geleceğe yönelik finansal güvence sağlama amacını taşıyor. Özellikle devlet katkıları sayesinde cazip hale gelen BES çalışanlara çifte emeklilik fırsatı sunuyor. 10 yıl gibi kısa bir süre içinde biriken birikimler ilerleyen yıllarda ikinci bir maaş alma imkanı sağlıyor.
10 YIL VE 56 YAŞ ŞARTI...
Bireysel Emeklilik Sistemi'nden emekli olmak için belirli şartlar bulunuyor. Sistemde ilk giriş tarihinden itibaren 10 yıl boyunca sistemde kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız gerekiyor.