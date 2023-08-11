İlk defa ev alacaklara destek ödemesi! 2+1, 3+1 ev destek ödemesi ne zaman, şartları neler? Açıklama geldi...

Ayrıca, "İlk konut edinimini destekleyici çerçevede hareket edeceğiz. Merkez Bankası ile BDDK'nın bu konuda çalışması var, konut arzını artırmak durumundayız" şeklinde de açıklamalarda bulundu.

EV ALACAKLARA DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Cevdet Yılmaz tarafından duyurulan ilk defa ev alacaklara yönelik destek ödemelerinin başlama zamanı ve detayları henüz netlik kazanmış değil. Ancak, projenin ayrıntılarının Eylül ayında kesinlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili daha fazla bilgi geldiğinde, haberimizi güncelleyerek detayları paylaşacağız.