Hisseli tapu sahiplerine uyarı! Bunu yapmadan sakın hissenizi satmayın! Büyük risk!

ATV Haber'e göre, bir diğer kritik nokta, hissedarların ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla dava açma hakkına sahip olmalarıdır. Bu durumda, siz istemeseniz bile tüm mülkün satışı gerçekleşebilir. Nilüfer Kas, "Bu durumda mülk artık sizin mülkünüz olmaktan çıkar ve hisseniz başka biri tarafından ihaleyle satın alınabilir." dedi.

Bunu yapmadan sakın hissenizi satmayın! Şufa Hakkı Önemlidir Hisseli tapu sahiplerinin en önemli haklarından biri, şufa hakkıdır. Bu hak, hisse sahiplerine önalım hakkı tanır. Yani bir hisse sahibi, kendi hissesinin satılması gündeme geldiğinde, diğer hissedarlara öncelikli olarak satış teklifi sunma hakkına sahiptir. Eğer diğer hissedarlar bu teklifi reddederse, hisse üçüncü kişilere satılabilir. Bu hakkın göz ardı edilmesi, hukuki sorunlara yol açabilir ve satış işleminin geçersizliğine neden olabilir.

Detaylara Dikkat Edin Hisseli tapu sahipleri, tapu satış işlemini aceleye getirmemeli ve detaylara gereken özeni göstermelidir. Sadece tapu işlemini hızla tamamlamak amacıyla, satış işleminde detayları atlamak büyük bir hata olabilir. Tapu harcının düşük gösterilmesi gibi yöntemlerle yapılan işlemler, ilerleyen dönemlerde sorunlara yol açabilir.

Mahkeme Riskini Göz Ardı Etmeyin Hisseli tapu satışında, şufa hakkının ihlali veya diğer hukuki sorunlar nedeniyle mahkemeye başvurulabilir. Eğer satış işlemi hukuksal olarak geçerli değilse, mahkeme hisse sahiplerinin şufa hakkının kullanılıp kullanılmadığına bakacaktır. Eğer bu hakkın ihlali tespit edilirse, tapu satışı iptal edilip hisse sahiplerine devredilebilir.

Mali Yükümlülükler Hakkında Bilgi Edinin Hisseli tapu sahipleri, satış işleminden doğan mali yükümlülükleri tam olarak anlamalıdır. Örneğin, tapu satış bedelinin düşük gösterilmesi, daha az tapu harcı ödenmesine neden olabilir. Ancak bu tür pratikler hukuksal açıdan risklidir ve ilerleyen süreçte sorun yaratabilir.