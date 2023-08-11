Hisseli tapu sahiplerine uyarı! Bunu yapmadan sakın hissenizi satmayın! Büyük risk!

Son zamanlarda, konut sahibi olma veya yatırım yapma niyetinde olanlar, maliyetinin daha düşük olması nedeniyle 'hisseli' tapulu konutlara yönelmeye başladılar. Ancak, bu tür tapuların ciddi riskler içerdiği unutulmamalıdır. Kimi insanlar bu risklerin farkında olmayabilirken, kimileri de bilerek bu riskleri göze almaktadır. Siz "ev sahibi oldum" derken, satın aldığınız hisse tapulu daireniz, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamına girdiğinde aniden evsiz kalabilirsiniz.
Büyük Risk Var
Gayrimenkul uzmanları, bu konuda, "Belediyeler zaman içinde imar planlarını değiştirebiliyorlar. Bir zamanlar üzerinde bina bulunan bir arazi, günümüzde yeşil alan veya okul arazisi olarak imar planına geçmiş olabilir. Bu durumda, ev satın aldığınızda, aslında yeşil alana dönüştürülen bir mülk sahibi olabilirsiniz." şeklinde açıklama yaptılar.
120 Metrekare 60 Metrekareye Düşüyor
'Hisseli' tapu alırken en önemli unsurlardan biri de imar durumu bilgisidir. Çünkü, örneğin 10 katlı bir bina, yıkım sonrası 5 kata düşürülebilir. Bu olasılık yalnızca bir örnektir ve sayısız benzer durum yaşanmıştır. Gayrimenkul uzmanları, "Örneğin, sahip olduğunuz 17 metrekarelik arsa payı, imar düzenlemesi sonucu 10 katlı binanın 5 kata düşmesi nedeniyle yarı yarıya azalabilir. İmar durumu nedeniyle, sahip olduğunuz 120 metrekarelik daire de 60 metrekareye inebilir." şeklinde uyardılar.