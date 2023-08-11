Emeklilere temmuz ayında gerçekleşen zam sonrası özel bankalar da promosyon ödemelerinde artış yapma kararı aldı. Başlangıçta 750 TL seviyesinde olan promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye kadar yükseldi. Promosyon ödemesindeki artış banka değiştirmeyi düşünen emeklilerin sayısını da artırdı. Emekliler daha yüksek ödeme alabilmek için tek tek sunulan teklifleri mercek altına alıyor. Çeşitli bankalar emekli maaşı alanlara sunulan avantajlı fırsatlarla dikkat çekiyor. Akşam mesai saatlerinden sonra yapılan promosyon başvurularında ödemeleri genelde 08.30 ya da 08.45 gibi hesaplara geçiyor.