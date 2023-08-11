Emekliye fark ödeme takvimi müjdesi verildi! 17-20 Ağustos arası emeklinin IBAN numarasına zamlı aylık yatacak

Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında gerçekleştiriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı SSK'lı emekliler ve Bağ-Kur'lular belirlenen tarihler çerçevesinde ödeme alabiliyor. Ağustos ayında emekli maaşlarının ödeme tarihleri ise belirlendi. Milyonlarca emekli bu doğrultuda zamlı maaş takvimini öğrenmek istiyor.