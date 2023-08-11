BORSA DÜŞTÜ MÜ SON DAKİKA? 11 Ağustos 2023 Borsa neden düşüyor? Bugün borsa ne olur? Yorumlar ve canlı borsa takip!

Borsa bugün düştü mü, son durum ne merak ediliyor. 10 Ağustos'ta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 159,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 203,2 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti. Peki 11 Ağustos bugün borsa ne olur?

BORSA SON DURUM (BİR ÖNCEKİ GÜN KAPANIŞ) Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,09 değer kaybederek günü 7.441,50 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 159,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 203,2 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi yüzde 1,44 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,91 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 6,11 ile orman ve kağıt oldu.