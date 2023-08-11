50 milyar dolarlık dev keşif! Elmastan katbekat kat daha değerli olduğu ortaya çıktı

Diaspor kristali sadece nadirliğiyle değil aynı zamanda ışığa karşı gösterdiği etkileyici renk değişimi özelliğiyle de görenleri büyülüyor. Bu taşın en çekici yanı farklı ışık koşullarına göre tonundaki değişim oluyor. Bu özellik onu diğer taşlardan ayırırken koleksiyoncuların ve değerli taş meraklılarının ilgisini üzerine çekiyor. Diaspor kristalinin Türkiye'deki rezervleri ise oldukça zengin. Tahminlere göre ülkemizde bu nadir taşın rezervleri 50 milyar dolarlık bir değere sahip.

Son zamanlarda diaspor kristaline olan ilginin artmasıyla birlikte hem yerli hem de yabancı mücevherat firmaları bu nadir taşı kullanarak farklı tasarımlar oluşturuyor. Diaspor kristalinin Türkiye'nin mücevherat endüstrisinde önemli bir yeri bulunuyor ve bu taşın değeri gün geçtikçe artırıyor. Bu özellik kristalin farklı ışık kaynaklarına maruz kaldığında renk tonunun değişmesine neden oluyor.