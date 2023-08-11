Emekli vatandaşların merakla beklediği zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte emekli maaşı ödeme tarihleri ve detayları araştırılıyor. Emekli vatandaşlar için ödemeler genellikle hafta sonuna rastladığında cuma veya pazartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu uygulama sayesinde cumartesi gününe denk gelen emekliler maaşlarına cuma günü ödemelerini alacak. Öte yandan pazar gününe denk gelenler ise ödemelerini Pazartesi günü alacak.