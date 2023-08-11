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17-20 Ağustos arası hesaplara yatırıyor! Emekliye fark ödeme tarih müjdesi geldi

Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında gerçekleştiriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı SSK'lı emekliler ve Bağ-Kur'lular belirlenen tarihler çerçevesinde ödeme alabiliyor. Ağustos ayında emekli maaşlarının ödeme tarihleri ise belirlendi. Milyonlarca emekli bu doğrultuda zamlı maaş takvimini öğrenmek istiyor.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 08:56 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 08:57
17-20 Ağustos arası hesaplara yatırıyor! Emekliye fark ödeme tarih müjdesi geldi

Emekli vatandaşların merakla beklediği zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte emekli maaşı ödeme tarihleri ve detayları araştırılıyor. Emekli vatandaşlar için ödemeler genellikle hafta sonuna rastladığında cuma veya pazartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu uygulama sayesinde cumartesi gününe denk gelen emekliler maaşlarına cuma günü ödemelerini alacak. Öte yandan pazar gününe denk gelenler ise ödemelerini Pazartesi günü alacak.

Ödeme düzenlemesi sayesinde emekli maaşlarının ödeme günleri belirli bir düzen içerisinde gerçekleşiyor. Örneğin maaş ödemesi Cumartesi gününe rastlayan emekli hak sahipleri Cuma günü maaşlarını alırken Pazar gününe rastlayanlar ise Pazartesi günü ödemelerini alıyor.

AĞUSTOS AYI ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Normal şartlarda emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

SSK EMEKLİLERİNDE ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaş ödemelerini alıyor.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde ödeme alıyor.


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