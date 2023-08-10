Ziraat Bankası, Garanti, İNG, Vakıfbank az evvel açıkladı: Türkiye genelinde başvuran emeklinin hesabına şipşak para yatıyor!

Ağustos ayıyla birlikte özel ve kamu bankaları tarafından sunulan emekli promosyonları güncellendi. Emekli vatandaşlar için oldukça önemli olan bu promosyonlar, bankalar arasında ve kampanya koşullarına göre farklılık göstermektedir. Emekli promosyonu almak isteyenler, hangi bankanın ne kadar promosyon sunduğunu ve kampanya detaylarını merak ediyor. Genel olarak, banka promosyonları 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişmektedir. Ancak bu rakamlar, bankaların politikalarına ve tekliflerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
Ziraat Bankası Emekli Promosyonu: Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla alan müşterilere yönelik promosyon tekliflerini aşağıdaki şekilde sunuyor:
- 3.500 lira altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
- 3.500 lira ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
- 7.500 lira ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
- 10.000 lira üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL.
ING Emekli Banka Promosyonu: ING Bank, SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING Bank'a taşıyan emeklilere çeşitli promosyon teklifleri sunmaktadır:
- Maaş tutarına göre ek koşulsuz 8.500 liraya varan nakit promosyon,
- Otomatik Fatura Talimatı'na bağlı olarak 1.500 liraya varan ek nakit promosyon,
- Bu iki promosyonun toplamında 10.000 liraya varan nakit promosyon.