Ziraat Bankası, Garanti, İNG, Vakıfbank az evvel açıkladı: Türkiye genelinde başvuran emeklinin hesabına şipşak para yatıyor!

Ağustos ayıyla birlikte özel ve kamu bankaları tarafından sunulan emekli promosyonları güncellendi. Emekli vatandaşlar için oldukça önemli olan bu promosyonlar, bankalar arasında ve kampanya koşullarına göre farklılık göstermektedir. Emekli promosyonu almak isteyenler, hangi bankanın ne kadar promosyon sunduğunu ve kampanya detaylarını merak ediyor. Genel olarak, banka promosyonları 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişmektedir. Ancak bu rakamlar, bankaların politikalarına ve tekliflerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.