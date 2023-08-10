Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş, halka arz süreciyle yatırımcılar için cazip bir yatırım fırsatı sunmaya hazırlanıyor. Şirketin halka arzı için SPK onayı bekleniyor ve perşembe günleri SPK tarafından açıklanan halka arz kararıyla ilgili detaylar merak ediliyor.