Hisseli Tapu Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?
Hisseli tapunun avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar ve dezavantajlar şu şekilde sıralanabilir:
Avantajlar:
Mali Yükün Paylaşılması: Gayrimenkulün bakım ve masrafları, hissedarlar arasında eşit olarak paylaşılır. Bu nedenle, mali yükün tek bir kişiye değil, tüm sahiplere eşit şekilde dağıtılması avantaj sağlar.
Daha Fazla Yatırım İmkanı: Hisseli tapuda, birden fazla kişi ortak sahip olduğu için, gayrimenkulün gelecekteki değeri arttıkça her bir hissedar bu değerden faydalanır. Bu da daha fazla yatırım imkanı sunar.
Miras Paylaşımı: Hisseli tapu, miras yoluyla aktarılan gayrimenkullerde sıkça kullanılır. Böylece, miras kalan malın eşit şekilde paylaşımı sağlanır.
Dezavantajlar:
Karar Almada Zorluk: Hisseli tapuya sahip kişiler, gayrimenkul üzerinde ortak kararlar almak zorunda kalabilirler. Her bir karar için tüm hissedarların onayı gerekebilir, bu da karar alma süreçlerini uzatabilir.
Bölünme ve Satış Zorlukları: Hisseli gayrimenkulün bir kısmının satışı veya bölünmesi için tüm hissedarların anlaşması gerekir. Bu da gayrimenkulün satış veya bölünme süreçlerini karmaşık hale getirir.
Hisseli Tapu Satılabilir mi?
Evet, hisseli tapu satılabilir. Bir hisseli tapu sahibi, payını başka birine satabilir veya devredebilir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Eğer kişi, gayrimenkulün tamamına değil sadece kendi payına sahip olabilir. Yani, hisseli tapu sahibi, gayrimenkulün tamamını tek başına satma veya kullanma hakkına sahip değildir.
Hisseli Tapu İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular
Hisseli tapuyla ilgili en sık karşılaşılan sorulardan bazıları şunlardır:
Hisseli Tapuda Kira Geliri Nasıl Paylaşılır?
Hisseli tapu sahipleri, gayrimenkulün kira gelirini sahip oldukları pay oranında eşit şekilde paylaşırlar. Örneğin, bir hissedarın payı %50 ise, o kişi kira gelirinin yarısını alır.
Hisseli Tapu Nasıl Devredilir?
Hisseli tapunun devri, noter huzurunda gerçekleştirilir. Payın devredileceği kişi ile tüm hissedarlar arasında anlaşma sağlanır ve noter onayıyla işlem tamamlanır.
Hisseli Tapuda Ortak Kullanım Alanları Nasıl Belirlenir?
Hisseli tapuda, ortak kullanım alanları tüm hissedarlar tarafından eşit şekilde kullanılır. Ortak alanların kullanımıyla ilgili önemli kararlar, hissedarlar arasında anlaşmayla belirlenir.