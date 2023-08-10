SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemi şekillendi! Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın!

Emeklilikte yaklaşık 1 milyondan fazla kişiyi etkileyecek önemli bir düzenleme geliyor. Bu düzenleme ile emeklilik tablosu değişecek ve prim günü yükümlülüğü daha önceki yıllara göre daha az olan kişiler için daha erken emeklilik imkanı doğacak. Düzenleme kapsamında Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek. Böylece prim ödeme süresi kısaltılacak ve emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı azaltılacak. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşların primleri düşürülecek. Bu da daha erken emeklilik şansı elde etmelerini sağlayacak.