Finansal Tablo
2022 2021 2020
- Hasılat 6,7 Milyar TL 1,3 Milyar TL 884 Milyon TL
- Brüt Kar 3 Milyar TL 321,6 Milyon TL 174,7 Milyon TL
* Taslak İzahname, Sayfa 111.
Tahsisat Grupları
- *** Lot - Yurtiçi Bireysel Yatırımcı
- *** Lot - Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı
- *** Lot - Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı
- Ek satış için herhangi bir sınırlama yoktur.
* Taslak İzahname, Sayfa 169.
Fiyat İstikrarı
- *** gün. * Halka arz gelirinin %20'si.
* Taslak İzahname, Sayfa 175.
Satmama Taahhüdü
- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.
* Taslak İzahname, Sayfa 177.
Halka Açıklık
- %24,02. Ek satış dahil.
* Taslak İzahname, Sayfa 154.
Halka Arz Büyüklüğü
～ 2,6 Milyar TL.